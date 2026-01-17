Головна Світ Економіка
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії

Максим Бурич
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Позов подано не лише проти РФ як держави, а й проти Міністерства фінансів, Центрального банку та Фонду національного добробуту Росії

Американський інвестиційний фонд Noble Capital RSD звернувся до федерального суду США в окрузі Колумбія з безпрецедентним позовом проти Російської Федерації. Позивач вимагає виплати понад $225 млрд за державними облігаціями 1916 року, стверджуючи, що сучасна Росія як правонаступниця імперії зобов'язана розрахуватися за боргами сторічної давнини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням The Moscow Times.

Інвестиційний фонд Noble Capital RSD заявляє, що є законним власником облігацій Російської імперії на суму $25 млн із дохідністю 5,5% річних. Ці цінні папери були випущені в грудні 1916 року. Позивач наголошує, що Росія, порушуючи доктрину спадкоємності влади, роками відмовлялася від виконання цих зобов'язань.

«Російська Федерація, порушуючи доктрину спадкоємності влади, відмовилася і продовжує відмовлятися від виконання певних зобов'язань за державними боргами, взятими в борг її попередником, Російською імперією», – йдеться у позовній заяві.

Сума у $225,8 млрд, яку вимагає фонд з урахуванням відсотків та інфляції, є астрономічною для сучасної російської економіки. Вона становить близько 17,5 трлн рублів, що дорівнює 43% всього річного бюджету Росії на 2026 рік (40,2 трлн руб.). Це більше, ніж капіталізація «Сбербанку» (6,5 трлн), «Газпрому» (2,9 трлн) та «Роснєфті» (4,2 трлн) разом взятих.

Також є пропозиція фонду погасити заборгованість за рахунок суверенних активів РФ, які були заблоковані на Заході після 2014 та 2022 років.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Російська Федерація продемонструвала безпрецедентні темпи примусового вилучення приватного майна, що фактично означає демонтаж ринкової моделі на користь державного управління.

