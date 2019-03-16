Грабіжники застрелили господаря будинку, який вирішив самотужки їх затримати



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Поліція встановлює осіб, причетних до вчинення розбійного нападу та вбивства жителя Шаргородського району

Грабіжники пограбували на Вінниччині родину, чоловік і його дружину зв’язали скотчем

15 березня у Шаргородському районі двоє невідомих чоловіків вчинили розбійний напад на будинок місцевої родини. Господар, намагаючись наздогнати нападників, був ними смертельно травмований. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

За його даними, у вечірній час двоє невідомих чоловіків в масках проникли у будинок жителів одного з сіл району, погрожуючи пістолетом, зв’язали скотчем господаря і його дружину та заволоділи їх грошима. Чоловікові вдалося звільнитися, і він почав на своєму автомобілі наздоганяти «Hyundai», на якому тікали нападники.

У результаті переслідування автомобіль зловмисників з’їхав у кювет. Зупинившись, нападники застосували зброю. Від отриманого поранення 34-річний потерпілий загинув на місці. Покинувши машину на місці вчинення злочину, зловмисники втекли.

Наразі поліція проводить оперативні та розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до цього злочину.

Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій) та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.