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    Речниця Білого дому порівняла Росію з лисицею в курнику

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    Джен Псакі:&nbsp;коли лисиця кричить з даху курника про те, що вона боїться курей, а це, по суті, те, що вони роблять, цей страх не подається як декларація факту - Речниця Білого дому порівняла Росію з лисицею в курнику
    Джен Псакі: коли лисиця кричить з даху курника про те, що вона боїться курей, а це, по суті, те, що вони роблять, цей страх не подається як декларація факту
    фото: nyt

    «Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця», – запевнила Псакі

    Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повторила порівняння, яке щодо Кремля раніше використав глава Держдепу Ентоні Блінкен, порівнявши Росію з «лисицею в курнику».

    Таким чином, Псакі прокоментувала заяви Кремля щодо того, що розширення НАТО на схід загрожує безпеці РФ.

    «Коли лисиця кричить з даху курника про те, що вона боїться курей, а це, по суті, те, що вони роблять, цей страх не подається як декларація факту. І коли ви бачите, що президент Путін кричить про побоювання України та українців, це не слід інтерпретувати як декларацію факту. Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця», – заявила Псакі.

    Вона також запевнила, що президент США Джо Байден готовий до більш активної участі у врегулюванні ситуації навколо України. Зокрема, якщо виникне така необхідність.

    Як відомо, Путін боїться, що Україна після вступу до НАТО почне війну з Росією.

    Також Кремль заперечує, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

    До слова, прем'єр Британії Борис Джонсон повідомив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгенться в Україну.

    Ще США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

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    Теги: Росія США Путін агресія політика Україна
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    Речниця Білого дому порівняла Росію з лисицею в курнику