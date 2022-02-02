Речниця Білого дому порівняла Росію з лисицею в курнику

Джен Псакі: коли лисиця кричить з даху курника про те, що вона боїться курей, а це, по суті, те, що вони роблять, цей страх не подається як декларація факту

«Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця», – запевнила Псакі

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повторила порівняння, яке щодо Кремля раніше використав глава Держдепу Ентоні Блінкен, порівнявши Росію з «лисицею в курнику».

Таким чином, Псакі прокоментувала заяви Кремля щодо того, що розширення НАТО на схід загрожує безпеці РФ.

«Коли лисиця кричить з даху курника про те, що вона боїться курей, а це, по суті, те, що вони роблять, цей страх не подається як декларація факту. І коли ви бачите, що президент Путін кричить про побоювання України та українців, це не слід інтерпретувати як декларацію факту. Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця», – заявила Псакі.

Вона також запевнила, що президент США Джо Байден готовий до більш активної участі у врегулюванні ситуації навколо України. Зокрема, якщо виникне така необхідність.

Як відомо, Путін боїться, що Україна після вступу до НАТО почне війну з Росією.

Також Кремль заперечує, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

До слова, прем'єр Британії Борис Джонсон повідомив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгенться в Україну.

Ще США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.