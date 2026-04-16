Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів

Ворог не полишає спроб захопити все більше української території

Кремль поставив за мету захопити стратегічний пояс міст – Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ і Краматорськ. Проте аналітики Інституту вивчення війни вважають, що повна окупація Донеччини є малоймовірною цього року, інформує «Главком».

Згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни, лінія міст Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка є основою української оборони на сході. Наразі під контролем України залишається близько 19% території Донецької області, проте саме тут зосереджені найбільш укріплені райони.

Протягом останніх 11 років Україна інвестувала колосальні ресурси у розбудову оборонної інфраструктури цього регіону. Експерти наголошують, що цей «пояс фортець» є майже ідеальним для захисту завдяки своїм географічним та топографічним особливостям.

Аналітики підкреслюють, що досвід попередніх років війни продемонстрував неспроможність армії РФ швидко захоплювати великі міські агломерації. Спроби штурмувати щільну забудову обходяться ворогу надзвичайно великими втратами у живій силі та техніці.

«Високі втрати, яких Росія зазнала в битві за Бахмут або в кампанії за захоплення Покровська, бліднуть у порівнянні з тими, яких втрат їй доведеться зазнати, щоб захопити міста-фортеці – якщо взагалі припускати, що російські сили досягнуть успіху», – зазначають аналітики.

Військові експерти зауважують, якби Росія отримала контроль над ключовими містами в Донецькій області, то зайняла б вигідні позиції для розвитку подальшого наступу.

«Саме через це на переговорах РФ наполягає на тому, щоб Україна віддала критично важливу територію без бою, адже військовим шляхом Росія навряд чи зможе досягти мети найближчим часом», – твердять аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, зі зміною погодних умов російські окупаційні війська посилили тиск практично на всій протяжності лінії зіткнення, яка сьогодні становить 1200 км. Втім, за словами головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, протягом березня Силам оборони вдалося повернути під контроль близько 50 квадратних кілометрів раніше окупованої землі.

Головнокомандувач Олександр Сирський також зазначив, що незважаючи на інтенсивні спроби ворога наступати по всій лінії фронту, українські захисники продовжують успішно реалізовувати стратегію активної оборони.

«Главком» писав, що на Харківщині пілоти 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» успішно ліквідували дефіцитну інженерну техніку окупантів. Російська машина ІМР-3 намагалася розчистити шлях для штурмовиків, але стала ціллю для українських дронів.

Також Сили оборони уразили російські радіолокаційні станції. Так, знищено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу «С-400» (Красногірське, тимчасово окупована територія Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» (Гвардійське, тимчасово окупована територія АР Крим).