Удар по Чернігову, нові заяви Трампа: головне за ніч 17 квітня

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч 17 квітня 2026 року

Росія атакувала безпілотниками Чернігів, Ізраїль і Ліван розпочали режим припинення вогню, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про Близький Схід.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 квітня:

Атака на Чернігів

Вночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Про це повідомив голова Чернігіської МВА Дмитро Брижинський.

За інформацією Брижинського, окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.

Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном

Ліванці почали повертатися додому
Після набрання чинності 10-денного припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном ситуація в регіоні залишається напруженою. Попри офіційний початок перемир'я, ліванське державне агентство NNA повідомило про порушення тиші: ізраїльська артилерія здійснила обстріли південних районів країни через пів години після встановленого терміну. Також у прикордонних зонах було чути кулеметні черги. 

Ізраїльське військове командування підтвердило, що залишає свої підрозділи на поточних позиціях. Речник ЦАХАЛу Авіхай Адраї звернувся до мешканців півдня Лівану із закликом не повертатися до домівок на південь від річки Літані до особливого розпорядження. За його словами, розгортання військ зберігається через продовження активності бойовиків «Хезболли».

Трамп заявив, що США мають спільні позиції з Іраном

Президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди з Іраном, стверджуючи, що Тегеран погодився на речі, на які не погодився два місяці тому, маючи на увазі ядерну програму. 

За словами американського лідера, ключовим досягненням є підтвердження того, що країна не матиме ядерного озброєння.

Трамп закликав «Хезболлу» до миру

Президент США Дональд Трамп звернувся до угруповання «Хезболла» із закликом дотримуватися стриманості та обрати шлях мирного врегулювання. Ця заява з’явилася після офіційного оголошення про 10-денну паузу в бойових діях між Ліваном та Ізраїлем, що відбувається на тлі критичного загострення ситуації в регіоні. 

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social американський лідер висловив сподівання, що підтримуване Іраном угруповання скористається цією можливістю для досягнення стабільності. Трамп підкреслив, що відмова від подальшого насильства може стати історичним шансом для встановлення довгоочікуваного миру.

Трамп назвав морську блокаду Ірану «дивовижною»

Президент Дональд Трамп високо оцінив блокаду США іранських портів, назвавши її «дивовижною» та заявивши, що вона фактично зупинила значну частину економічної діяльності Ірану. 

«Тож у нас справи йдуть дуже добре, що стосується всієї ситуації щодо Ірану. Блокада чудова. Вона тримається дуже міцно, дуже потужно. І я думаю, що ми досягаємо значного прогресу в цьому», – сказав Трамп.

