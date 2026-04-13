Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
фото: АР

Ердоган звинувачує Ізраїль у діях проти палестинців і ліванців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко виступив проти Ізраїлю, звинувативши Єрусалим у злочинах проти палестинців і жителів Лівану та пригрозивши можливими військовими діями. Про це пише The Jerusalem Post, передає «Главком».

Ердоган заявив: «Кривава мережа геноциду продовжує вбивати невинних дітей, жінок та мирних жителів без жодних правил чи принципів, ігноруючи всілякі людські цінності. Незважаючи на припинення вогню, Ізраїль змусив 1,2 млн ліванців покинути свої домівки через напади на цивільні поселення».

Пізніше турецький лідер прямо натякнув на можливе військове втручання.

«Ми повинні бути сильними, щоб запобігти цьому Ізраїлю з Палестиною. Так само, як ми увійшли до Карабаху, так само, як ми увійшли до Лівії, ми зробимо те саме з ними. Ніщо не заважає нам це зробити. Нам просто потрібно бути сильними, щоб ми могли зробити ці кроки», – сказав він.

Відповідь Ізраїлю

Міністр у справах спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу різко відреагував на заяви Ердогана.

«Туреччина, яка завоювала Північний Кіпр і контролює курдські території на сході, наважується читати нам лекції про мораль. Лицемірний Ердоган нікого не вражає цим нинішнім цирком», – сказав Еліягу.

Він також назвав Ердогана «мегаломанічним диктатором» з «імперіалістичними амбіціями».

До слова, адміністрація Дональда Трампа та уряд Лівану звернулися до Ізраїлю з проханням призупинити авіаудари по позиціях «Хезболли». Як повідомляє Axios, цей крок має стати «жестом доброї волі» напередодні важливих переговорів між Ізраїлем та Ліваном, що заплановані на наступний тиждень у Вашингтоні. 

Нещодавно, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом.

