Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках: мешканці помирають від голоду в повній блокаді (фото)

glavcom.ua
На окупованих територіях Херсонщини жителі страждають від голоду та відсутності гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

В Олешках близько тисячі мирних жителів живуть в умовах фактичного голоду

Тимчасово окуповане місто Олешки на лівобережжі Херсонщини опинилося на межі виживання. Російські війська створили повну гуманітарну блокаду, замінувавши під’їзні шляхи та позбавивши понад цивільних доступу до їжі, ліків та базових умов життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію, Офіс омбудсмана України, українських волонтерів. 

Повідомляється, що ситуація в місті загострилася з кінця грудня 2025 року, коли постачання продовольства практично припинилося. Наразі в Олешках фіксують випадки смертей від виснаження та голоду. Дороги навколо міста окупанти замінували, а ті, хто намагається привезти хліб чи ліки, стають мішенями для регулярних атак дронів.

«Якщо ситуація не покращиться, люди просто помруть від голоду», – попереджає Тетяна Гасаненко, очільниця Олешківської міської військової адміністрації.

Ворог перетворив Олешки на місто-привид
Тетяна Гасаненко зазначає, що в місті залишається ще 47 дітей. Вони не мають продуктів харчування та медичної допомоги, немає можливості виїхати з міста.

«Наразі всі співробітники української влади націлені на те, щоб організувати гуманітарний коридор та врятувати людей. Однак ми маємо справу не просто з окупантами, а зі злочинцями», – зазначає очільниця Олешківської міської військової адміністрації.

«Людей більше не можуть поховати гідно», – каже очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, тіла померлих залишаються непохованими тижнями, а інколи й місяцями. Деяких людей ховали просто у власних дворах.

Видання «Нова Газета Європа» взагалі описує жахливі речі в окупованому місті. Автори зазначають, що магазини в місті перестали працювати одразу після Нового року. Дорогу заблокували та постачання продуктами та ліками зупинили. 

«Містяни намагаються знайти домашню консервацію у будинках тих, хто виїхав. Після потопу в Олешках майже немає води – лише в деяких приватних будинках, де є помпи на більшу глибину. Немає електрики та газу. Собаки їдять кішок. Тварини також об'їдають трупи людей на вулицях», – пише видання.

Олешки з населенням 25 тис. мешканців перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року. За цей час місто зазнало масштабних руйнувань через обстріли та підтоплення. Нині, за оцінками влади, у місті залишаються близько двох тисяч людей, які живуть без стабільного доступу до продуктів, медикаментів і базових послуг.

Позиція Херсонської обласної військової адміністрації

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів виданню Ouest-France, що у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині практично щодня гинуть мирні жителі: через виснаження, серцеві напади та російські обстріли. За його словами, місцеві мешканці опинилися в умовах фактичної гуманітарної блокади.

«Місцеві опинилися перед вибором: або чекати голодної смерті, або йти пішки десятки кілометрів замінованими дорогами під обстрілами, щоб знайти хоча б шматок хліба», – зазначив він.

Очільник обласної військової адміністрації наголосив, що всі дороги до міста густо заміновані, а російські війська повністю ізолювали населений пункт від постачання.

«Росіяни створили повну гуманітарну блокаду. Мешканці Олешок опинилися в пеклі. Вони більше не мають доступу до їжі, ліків, пального. Майже щоденні смерті: ослаблені люди помирають від виснаження та серцевих нападів», – розповів Олександр Прокудін.

Що каже окупаційна влада

Голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо, що відбувається в Олешках, катастрофою не вважає.

«Брехлива київська пропаганда розганяє історію про «гуманітарну катастрофу», перекладаючи відповідальність на Росію. Насправді підвезення в Олешки продуктів та товарів першої необхідності продовжується. Іноді з перебоями доводиться враховувати обстановку та ловити безпечні вікна. Робота не зупиняється – підтримка людей залишається пріоритетом», – заявив голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Російська пропаганда стверджує, що окупанти забезпечують цивільних на захоплених територіях. Але реальність протилежна і жодної підтримки для людей немає. 

«Якби окупанти справді завозили продукти – такої б проблеми не було. Але їх немає не лише в Олешках – у Голій Пристані така ж сама картина: магазини розбиті, продуктів і ліків немає. Взимку людей гріли хіба що коти», – розповідає волонтерка Ірина Альохіна.

Позиція обмудсмана

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного хреста із вимогою активізувати зусилля щодо організації гуманітарного діалогу, забезпечення безпечних маршрутів евакуації та доставки допомоги людям, які залишилися без їжі та води.

Водночас Лубінець наголосив, що ситуація не змінилася навіть через місяць після перших звернень.

«Майже за місяць ситуація не змінилася», – зазначив він. За його словами, відповідно до Женевської конвенції, держава-окупант зобов’язана забезпечувати цивільне населення продуктами, медичними засобами та сприяти доставці гуманітарної допомоги.

Лубінець також закликав міжнародну спільноту дати чітку оцінку ситуації та активізувати дії.

«Червоний хрест повинен перейти від спостереження до рішучих дій – бо ціна зволікання вимірюється людськими життями», – підкреслив він.

Раніше 34-а окрема бригада морської піхоти оприлюднила відео з кадрами окупованого міста Олешки на Херсонщині, яке, за їхніми словами, російські війська «перетворили на привид».

«Главком» писав, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв про критичну гуманітарну ситуацію в окупованому місті Олешки на Херсонщині та звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста і російської сторони із вимогою втрутитися.

Лубінець повідомив про катастрофічний дефіцит питної води, відсутність стабільного електро- та газопостачання, а також обмежений доступ до медичної допомоги. «Люди змушені економити кожен ковток води та кожну крихту їжі», – зазначив він.

Ситуацію ускладнює неможливість доставлення гуманітарної допомоги. За словами омбудсмена, спроби постачання продуктів часто закінчуються трагедіями.

Як повідомлялось, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах. 

