США та Іран відновили переговори у Пакистані: подробиці

Єгор Голівець
Делегації Ірану та США прибули до Пакистану
Сторони повернулися до діалогу після провалу першого раунду і на тлі загрози ескалації

США та Іран повернулися до переговорного процесу в Пакистані після паузи, яка не дала результатів. Новий раунд консультацій має відбутися в Ісламабаді за участю посередників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Sky News.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до столиці Пакистану разом із невеликою делегацією. За даними джерел у пакистанському уряді, американська група з логістики та безпеки вже перебуває в Ісламабаді, що свідчить про підготовку до переговорів.

Очікується, що другий раунд перемовин стане продовженням попередніх обговорень за участю пакистанської сторони, яка виконує роль посередника. Раніше Арагчі провів контакти з пакистанським керівництвом, зокрема зі своїм колегою та головнокомандувачем армії.

Перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Паралельно із дипломатичними зусиллями триває напруження навколо можливого відновлення бойових дій. Президент США Дональд Трамп продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, однак Тегеран не визнав це рішення.

Трамп також попередив про наслідки провалу переговорів. «Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть «вибухати численні бомби», – заявив він, натякнувши на масштабну військову ескалацію.

У свою чергу, іранська сторона заявляє про готовність до відповіді у разі загострення ситуації, підкреслюючи, що подальші кроки залежатимуть від перебігу переговорного процесу.

