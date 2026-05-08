Асоціація народних депутатів закликає президента захистити спадщину Івана Марчука

glavcom.ua
Асоціація народних депутатів України закликає українське суспільство, представників культури, науки, права, дипломатії, державних інституцій та всіх небайдужих підтримати звернення
У зверненні підкреслюється, що Іван Марчук – це «жива культурна епоха», чиє ім’я формує міжнародний авторитет України

Народний депутат двох скликань Сергій Тарута разом із колегами з Асоціації народних депутатів України звернувся до керівництва держави з вимогою невідкладно забезпечити системний захист творчої спадщини Івана Марчука. Про це повідомляє «Главком» з посилання на текст заяви Асоціації.

Звернення, приурочене до майбутнього 90-річчя митця, яке відзначатиметься 12 травня, адресоване президенту, Голові Верховної Ради, Кабінету міністрів та профільному міністерству. Ініціатори наголошують: питання збереження доробку генія сучасності є питанням державної гідності та гуманітарної безпеки. 

У документі, підписаному Сергієм Тарутою, наголошено, що Іван Марчук – це не просто художник, а «жива культурна епоха», чиє ім’я формує міжнародний авторитет України. Проте, попри світове визнання, питання захисту його авторських прав, архівів та створення повноцінної музейної інституції досі залишається відкритим.

«Ставлення держави до Івана Марчука – це тест на зрілість самої держави. Україна не має права згадувати про великих митців лише під час урочистостей, залишаючи їх сам на сам із проблемами збереження колекцій та правового захисту», – зазначається у зверненні.

Асоціація народних депутатів України просить: 

  1. Президента України ініціювати ухвалення системного державного рішення щодо належного захисту творчої спадщини Івана Марчука як об’єкта особливої національної культурної цінності, а також забезпечити координацію відповідних дій органів державної влади.
  2. Кабінет Міністрів України забезпечити розробку та реалізацію прозорого механізму збереження, обліку, правового захисту, архівування та інституційного супроводу творчої спадщини Івана Марчука, включно з питаннями функціонування відповідних музейних, фондових та меморіальних інституцій.
  3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України невідкладно провести фахову оцінку стану збереження творчої спадщини митця, забезпечити належний державний супровід процесів її захисту та унеможливити бюрократичні, комерційні чи інші зловживання, пов’язані з використанням його імені та творчого доробку.
  4. Верховну Раду України розглянути питання формування окремої державної політики щодо захисту культурної спадщини живих класиків українського мистецтва як складової гуманітарної безпеки держави.

Також Асоціація народних депутатів України закликає українське суспільство, представників культури, науки, права, дипломатії, державних інституцій та всіх небайдужих підтримати цю позицію. 

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва».

Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження на підставі заяви Народного художника України Івана Марчука. Він скаржився на заволодіння належними йому майновими авторськими правами на твори образотворчого мистецтва шляхом зловживання довірою. Митець зазначив, що був введений в оману «щодо правових наслідків укладення ліцензійного (авторського) договору №1 від 21 травня 2020 року, на підставі якого було фактично відчужено права на належні йому картини без його усвідомлення реального обсягу та змісту переданих прав».

Раніше повідомлялося, що у розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, а саме ліцензійного (авторського) договору з підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати  «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

У березні 2026 року Київський суд наклав арешт на чотири картини і аркуш із зображенням тварини у рамках кримінального провадження, зареєстрованого за заявою легендарного 89-річного художника Івана Марчука. 

