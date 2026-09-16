Умань отримала рекордну суму туристичного збору від паломників-хасидів

Цього року паломники розповідали журналістам про різке подорожчання їжі та житла

Цього року до Умані приїхало близько 50 тис. гостей

Близько 50 тис. паломників, які приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана, сплатили 25 млн грн туристичного збору. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман, передає «Главком».

«Цього року до Умані приїхало близько 50 тис. гостей. За попередніми офіційними підрахунками міської влади, лише туристичного збору вони сплатили близько 25 млн грн – це рекордна сума і не тільки за роки війни. І це лише туристичний збір, який безпосередньо надходить до держбюджету», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами рабина, цього року паломники розповідали журналістам про різке подорожчання їжі та житла. «Наприклад, піца, яка раніше коштувала $5-10, продавалася вже за 25, а ціни на житло в дні Рош га-Шана злітають у десятки разів. Деякі паломники витрачають на дорогу та проживання тисячі й навіть десятки тисяч доларів. І попри це вони приїжджають і платять. І вони й надалі будуть так робити», – додав Моше Реувен Асман.

До слова, комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва після завершення святкування Рош га-Шана.

Зауважимо, що у місті з 4 до 17 вересня діє особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Обмеження запровадили через проведення Рош га-Шана та масовий приїзд паломників.