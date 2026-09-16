Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Умань отримала рекордну суму туристичного збору від паломників-хасидів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Умань отримала рекордну суму туристичного збору від паломників-хасидів
Цього року паломники розповідали журналістам про різке подорожчання їжі та житла
фото: «Суспільне»

Цього року до Умані приїхало близько 50 тис. гостей

Близько 50 тис. паломників, які приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана, сплатили 25 млн грн туристичного збору. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман, передає «Главком».

«Цього року до Умані приїхало близько 50 тис. гостей. За попередніми офіційними підрахунками міської влади, лише туристичного збору вони сплатили близько 25 млн грн – це рекордна сума і не тільки за роки війни. І це лише туристичний збір, який безпосередньо надходить до держбюджету», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами рабина, цього року паломники розповідали журналістам про різке подорожчання їжі та житла. «Наприклад, піца, яка раніше коштувала $5-10, продавалася вже за 25, а ціни на житло в дні Рош га-Шана злітають у десятки разів. Деякі паломники витрачають на дорогу та проживання тисячі й навіть десятки тисяч доларів. І попри це вони приїжджають і платять. І вони й надалі будуть так робити», – додав Моше Реувен Асман.

До слова, комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва після завершення святкування Рош га-Шана.

Зауважимо, що у місті з 4 до 17 вересня діє особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Обмеження запровадили через проведення Рош га-Шана та масовий приїзд паломників. 

Читайте також:

Теги: туризм хасиди Умань

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білих ведмедів не можна турбувати влітку, коли вони відпочивають
У Норвегії турист розбудив дикого хижака і заплатив понад $5 тис. штрафу
17 серпня, 13:06
Також у районі паломництва заборонять продаж алкогольних напоїв, феєрверків та іншої піротехніки
В Умані на два тижні влада обмежить в’їзд і пересування містом через Рош га-Шана
31 серпня, 11:40
Рош га-Шана – юдейський Новий рік, під час якого тисячі хасидів традиційно приїжджають до Умані, щоб відвідати могилу цадика Нахмана, засновника брацлавського хасидизму
США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана
3 вересня, 21:55
Ірина Плетньова не погоджується з результатами перевірки підписів і заявляла про намір оскаржити рішення ТВК у суді
Сенсація в Умані. Мешканці міста скинули мера з посади
8 вересня, 20:54
В Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом
Держприкордонслужба повідомила, скільки хасидів вже прибули до України
9 вересня, 16:56
Паломники-хасиди масово прибувають в Україну напередодні Рош га-Шана
ДПСУ розповіла, через які напрямки в Україну їдуть хасиди
10 вересня, 15:40
Яценка у списку ймовірних кандидатів на посаду мера Умані наразі немає
«Наберу 70–80%». Нардеп Яценко оцінив свої перспективи стати мером Умані
11 вересня, 15:44
80% паломників прибуває з Ізраїлю, а решта – зі США, Канади та країн Європи
В Умані усі вулиці заповнені хасидами: вони молилися за Україну (відео)
11 вересня, 16:16
Для низки країн окремі двосторонні угоди, що дозволяють безвізове відвідування королівства на строк до 90 днів
Таїланд запровадив нові обмеження для туристів
Вчора, 08:44

Економіка

Нардепка назвала суму, якої бракує бюджету України на 2027 рік
Нардепка назвала суму, якої бракує бюджету України на 2027 рік
Умань отримала рекордну суму туристичного збору від паломників-хасидів
Умань отримала рекордну суму туристичного збору від паломників-хасидів
Бюджет-2027: на що уряд спрямує понад 8 трлн грн
Бюджет-2027: на що уряд спрямує понад 8 трлн грн
Україна наростила експорт яловичини: у скільки разів зросли поставки
Україна наростила експорт яловичини: у скільки разів зросли поставки
Бюджет-2027: прем'єр назвав ключові видатки
Бюджет-2027: прем'єр назвав ключові видатки
Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027
Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua