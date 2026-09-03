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Звітності стане менше? Кабмін схвалив податкові зміни для ФОПів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Звітності стане менше? Кабмін схвалив податкові зміни для ФОПів
Кабмін готує зміни для ФОПів-платників ПДВ
фото: Unsplash (ілюстративне)

ФОПи-платники ПДВ зможуть звітувати щокварталу замість щомісяця, а частину даних у документах попередньо заповнюватиме податкова

Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством фінансів законопроєкт, який передбачає спрощення адміністрування податку на додану вартість для бізнесу. Серед запропонованих змін – скорочення кількості звітних періодів для ФОПів, розширення цифрових сервісів та підвищення порогу для окремих податкових перевірок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів України.

Зазначимо, що запропоновані податкові зміни ще не набули чинності, наразі йдеться лише про законопроєкт. Після схвалення урядом документ мають передати на розгляд Верховної Ради. 

Однією з основних запропонованих змін є скорочення звітності для ФОПів-платників ПДВ. Вони зможуть подавати її щокварталу замість щомісяця, тож кількість звітних періодів скоротиться утричі – з 12 до чотирьох на рік.

Ще одне нововведення стосується заповнення податкових документів. Декларацію з ПДВ та податкову накладну для ФОПів Державна податкова служба зможе частково формувати заздалегідь на основі інформації, яка вже є в її розпорядженні. Підприємцю залишатиметься перевірити внесені дані та подати декларацію.

Кабмін також пропонує суттєво підвищити поріг для проведення документальної позапланової перевірки щодо бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ. Наразі він становить 100 тис. грн, а законопроєкт передбачає його збільшення до 1 млн грн.

Крім того, планується спростити порядок складання зведених податкових накладних. Зокрема, це стосуватиметься випадків, коли бізнес отримує попередню оплату від покупців, які не є платниками ПДВ.

У Мінфіні очікують, що запропоновані зміни дозволять бізнесу витрачати менше часу на підготовку звітності та скоротять адміністративні витрати.

Законопроєкт є також частиною виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Зокрема, виконання відповідного зобов'язання перед ЄС є умовою для отримання Україною третього траншу макрофінансової допомоги обсягом 1,45 млрд євро. 

Нагадаємо, Державна податкова служба запланувала на 2026 рік 4558 перевірок бізнесу. Більшість із них – 3542 – припадала на компанії, водночас ФОПів планують перевірити у 1016 випадках. Найбільше перевірок було заплановано у Києві та області, на Дніпропетровщині та Львівщині. 

 

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Теги: Кабмін бізнес законопроєкт ФОП податки ПДВ документи Мінфін уряд

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