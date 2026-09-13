«Я цю банду «кончу». Нардеп Яценко покаявся у підтримці мера Умані Плетньової

Яценко: Я несу повну відповідальність за те, що привів таких людей до влади

Народний депутат Антон Яценко визнав, що помилився, коли свого часу підтримав Ірину Плетньову на виборах мера Умані. Він заявив, що бере на себе відповідальність за те, що привів її до влади. Про це Яценко розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Немає суворішого судді для мене, ніж я сам. Завжди кажу: я винен, я помилився, мені дуже шкода. Я несу повну відповідальність за те, що привів таких людей до влади», – зауважив нардеп.

Також Яценко назвав «дахом» Плетньової народного депутата Олександра Завітневича, бізнесмена Андрія Дикуна та голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця. «Її «дах» – Завітневич, Дикун, Табурець… До речі, з головою Черкаської ОДА я жодного разу навіть не розмовляв. Розповім цікавий випадок. Коли я їхав в Умань у квітні 2022 року, вони поставили блокпост, чекали на мене і зустріли з погрозами. Нібито мені небезпечно сюди їхати. Потім з’ясувалося, що це були люди Табурця», – додав він.

Яценко наголосив, що Плетньову з посади міського голови відкликав не він, а виборці. За його словами, підписи на підтримку відкликання ставили реальні жителі міста. Водночас він визнав, що в окремих підписних листах люди замість повної адреси проживання вказували лише назву міста Умань.

За словами Яценка, ці питання розглядала відповідна комісія. Він послався на поняття «надмірного формалізму» у світовій практиці та наголосив, що в цій ситуації закон має бути на боці виборця. Нардеп також заперечив, що підписи були фальшивими або що під час їхнього збору хтось маніпулював даними.

«Наразі Плетньова подала позов до суду. Однак вона пише маячню на кшталт «ось збирались підписи у палатці, але вона не давала дозволу поставити її, і тому підписи недійсні». Або йде такий закид начебто у мій бік: «Ви взяли мертві душі і самі пішли розписалися за них». Я впевнений, що буде свято й на нашій вулиці. Я цю банду все одно «кончу», якщо говорити простими словами…», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

До слова, міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду.

Зокрема, Ірина Плетньова заявила про можливі порушення під час збору підписів за її відкликання. За її словами, підписи збирали не лише члени ініціативної групи, а підписні листи могли заповнювати заздалегідь.

Водночас народний депутат Антон Яценко заявив, що у разі участі у виборах мера Умані набере 70–80% голосів.