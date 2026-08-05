Росія змінила тактику ударів по Україні

Сергій «Флеш» заявив, що російська армія перейшла до нової фази війни на виснаження, зробивши цивільний бізнес однією з головних цілей атак.

Російські війська перейшли до нової фази війни на виснаження, суттєво розширивши перелік цілей для повітряних ударів. Тепер під атаками дедалі частіше опиняються не лише військові об'єкти, а й логістичні центри, склади, торговельні мережі та підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву позаштатного радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони та експерта з радіотехнологій Сергія Бескрестнова («Флеш»).

Свою оцінку експерт оприлюднив після чергової масованої російської атаки на Київ у ніч проти 5 серпня. «Ворог атакує все підряд: склади роздрібної торгівлі, продовольчі склади, логістічні хаби, підприємства, склади будівельних матеріалів», – зазначив Бескрестнов.

На його думку, такі удари свідчать про зміну підходу Росії до ведення війни. Якщо раніше основний акцент робився на військових цілях та енергетичній інфраструктурі, то тепер під систематичними ударами опиняються об'єкти цивільної економіки, що забезпечують логістику, торгівлю та функціонування бізнесу.

Експерт охарактеризував це як новий етап війни на виснаження, метою якого є створення максимального економічного тиску на Україну шляхом руйнування інфраструктури, необхідної для роботи підприємств та забезпечення населення товарами.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російська армія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву. У кількох районах столиці виникли масштабні пожежі на території складських і логістичних комплексів. За останніми даними міської влади, внаслідок атаки загинула одна людина, ще 24 дістали поранення, з яких 15 госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.