Зеленський попередив авіакомпанії про небезпеку польотів над Росією

Президент заявив, що через українські дрони російський повітряний простір де-факто закриватиметься для цивільної авіації

Президент України Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, страховиків та дипломатів про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі Росії. За його словами, поки Москва продовжує війну та атаки проти України, українські дрони й ракети активніше діятимуть по російських військових цілях та об'єктах, які забезпечують агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо», – наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що Україна завдає ударів по російських військових цілях та частині економіки РФ, яка працює на війну. Він назвав такі дії реалізацією права України на самооборону.

За словами Зеленського, ескалація, розпочата Росією, не може залишатися виключно на українській території. Президент наголосив, що саме РФ першою почала застосовувати ракети та безпілотники для ударів через державний кордон.

Глава держави окремо звернувся до іноземних дипломатів та авіакомпаній, які продовжують виконувати рейси до російських міст.

«Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів. Тому попереджаємо партнерів: у небі Росії закінчились безпечні моменти. Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють в Москві. Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце», – заявив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова тимчасово припиняти удари по окремих напрямках, якщо це необхідно для дипломатичних контактів і просування мирного процесу.

За словами президента, Сполучені Штати просили Україну зробити паузу в ударах по Москві та Санкт-Петербургу 25, 26 і 27 серпня. Київ виконав це прохання, хоча російські атаки по Україні в цей період не припинялися. Також, за словами Зеленського, інша держава звернулася з проханням тимчасово утриматися від ударів у напрямку Владивостока. Україна погодилася врахувати це прохання у зв'язку з підготовкою нових зустрічей у Москві.

Президент запевнив, що Київ готовий і надалі забезпечувати такі паузи на визначених напрямках та у визначені проміжки часу, якщо партнери звертатимуться до України заради проведення переговорів.

«Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації. Поки триває війна», – підсумував Зеленський.

До слова, оператори Головного управління розвідки Міноборони України спільно із Силами оборони 1 вересня атакували комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії.