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Москву та область атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Москву та область атакували безпілотники
Пожежа у Московській області
фото: соціальні мережі

Мер Москви традиційно відзвітував про збиття 

У ніч на 18 серпня Москва та Московська область РФ зазнали масованої атаки безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Унаслідок хаотичної роботи російської протиповітряної оборони та падіння уламків у кількох житлових будинках виникли пожежі.

Москву та область атакували безпілотники фото 1
фото: соціальні мережі

Мер російської столиці Сергій Собянін традиційно відзвітував про нібито повне збиття всіх повітряних цілей підрозділами міноборони РФ на підступах до міста. Протягом кількох годин посадовець оприлюднив серію повідомлень про знищення загалом понад двох десятків БпЛА, які рухалися в напрямку Москви. 

«Шість БпЛА, що летіли на Москву, знищено системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», – заявив Собянін у першому зверненні. «Знищено ще сім безпілотників. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Відбито атаку десяти БпЛА, що летіли на Москву», – пізніше додав мер російської столиці.

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Як відомо, вранці 11 серпня в російському Орську Оренбурзької області спалахнула пожежа на території промислового підприємства.

За даними моніторингових ресурсів, під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез». Інформація про характер пошкоджень наразі уточнюється.

Нагадаємо, в російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів. 

За словами очевидців, через щільне розташування промислових об'єктів наразі складно точно визначити місце займання. Серед версій, які обговорюють місцеві жителі, – Ангарський нафтопереробний завод, а також ТЕЦ-9 і ТЕЦ-10.

Теги: Москва росія безпілотник

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