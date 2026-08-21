У Пермі атаковано один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в РФ

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств РФ

Сьогодні, 21 серпня, у російській Пермі пролунали вибухи. Над містом здійнявся дим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За даними моніторингових ресурсів, у Пермі уражено нафтопереробний завод. Ймовірно, йдеться про «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

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Що відомо про підприємство

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» є одним із ключових активів компанії «Лукойл» та входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його проєктна потужність становить 13,1 млн тонн нафти на рік, що робить завод одним із найбільших НПЗ країни. Підприємство також може переробляти 1,7 млн тонн рідких вуглеводнів і 1,46 млрд кубометрів попутного нафтового газу щороку.

Завод виробляє широкий спектр паливної продукції, зокрема: автомобільні бензини; дизельне пальне; авіаційне паливо; суднове паливо; мастила; сірку та іншу нафтохімічну продукцію. Близько половини виробленої продукції експортується, а частина використовується для забезпечення потреб російської економіки та військового сектору.

За оцінками Reuters, у 2024 році підприємство переробило близько 12,6 млн тонн нафти (приблизно 250 тис. барелів на добу), виробивши 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного пального, 700 тис. тонн коксу та 200 тис. тонн мазуту.

Хронологія ударів

Це вже не перша атака на цей об'єкт. Навесні 2026 року завод кілька разів зазнавав ударів безпілотників, після яких, за даними Reuters, підприємство тимчасово зупиняло роботу через пошкодження ключових установок первинної переробки нафти.

Також уранці 29 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у російській Пермі. Після удару місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу на території підприємства.

Раніше підрозділи Сил оборони України 19 серпня та в ніч проти 20 серпня уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ. Ступінь завданих підприємствам збитків уточнюється.

Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про результати удару по Ракетно-космічному центру «Прогрес» у російській Самарі, якого було завдано 15 серпня. Аналіз додаткових даних підтвердив ураження виробничих потужностей підприємств російського військово-промислового комплексу.