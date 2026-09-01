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Росія готує масовані удари по енергетиці України – Путін

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія готує масовані удари по енергетиці України – Путін
Путін також заперечив повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації в Росії після виборів
фото з відкритих джерел

Російський диктатор назвав майбутні атаки відповіддю на удари по НПЗ РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські військові отримали вказівку підготувати та завдати масованих ударів по об'єктах енергетики України. За його словами, Москва готує таку «відповідь» на українські удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Путіна під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.

Путін заявив, що російські військові отримали вказівку щодо підготовки та нанесення масованих ударів по українській енергетиці.

«Вони б'ють по наших НПЗ – отримають відповідь», – сказав Путін.

Російський диктатор не уточнив, коли саме можуть відбутися нові удари та які об'єкти можуть стати їхніми цілями.

Заява Путіна пролунала після повідомлень російського Міноборони про підготовку нової серії атак на українську енергетичну інфраструктуру. У російському відомстві раніше заявляли, що майбутні удари нібито мають стати відповіддю на атаки України по російській нафтогазовій інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу. «Главком» уже писав про ці погрози.

Україна неодноразово заявляла, що її удари спрямовані на об'єкти, пов'язані з російською армією, військово-промисловим комплексом та забезпеченням війни.

Путін заявив про наступ російських військ

Під час пресконференції Путін також говорив про ситуацію на фронті. Він заявив, що російські військові продовжують наступ і нарощують його темпи.

За словами російського диктатора, він має «достатньо об'єктивну картину» того, що відбувається на фронті. Путін сказав, що перед пресконференцією розмовляв із начальником Генерального штабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим та отримує інформацію з різних джерел.

«У мене складається достатньо об'єктивна картина того, що відбувається на СВО», – заявив Путін.

Російський президент також стверджував, що у серпні під контроль російських військ нібито перейшли 270 кв. км території та 15 населених пунктів Донецької області. Путін назвав просування російської армії «плановим».

Він не навів незалежних підтверджень цих даних.

Окремо Путін назвав безпілотники головним викликом для російської армії та заявив, що РФ нібито справляється з ним.

«Зараз головний виклик – це безпілотники. І ми з ними справляємося», – сказав Путін.

Путін пригрозив новими ударами по Україні

Заяви про удари по енергетиці стали одними з головних воєнних тез Путіна під час пресконференції. Він також заявив, що будь-які військові об'єкти в Україні є для Росії «законною ціллю».

«Будь-які військові об'єкти в Україні – наша законна ціль, британські чи будь-які інші», – заявив російський диктатор.

Путін також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про ситуацію з російським повітряним простором. Він заявив, що не чув відповідної заяви, але якщо такі слова були сказані, то, за його оцінкою, це «заявка на державний тероризм».

Російський диктатор додав, що Москва не завдає ударів по українському керівництву, оскільки, за його словами, розраховує на можливість переговорів.

«Нам потрібні якісь люди для вирішення питань», – сказав Путін.

Він також заявив, що Росія готова до переговорного процесу щодо України з усіма, хто цього бажає.

Путін заперечив нову хвилю мобілізації

Під час пресконференції Путін також заперечив повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації в Росії після виборів.

«Чушь собачья», – заявив він, коментуючи такі повідомлення.

Окремо Путін заявив, що Росія хоче припинити війну та досягти тривалого миру.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про підготовку Росією нової серії ударів по українській енергетиці. У Міноборони РФ заявляли, що російські війська нібито вже почали готувати масовані атаки на енергетичні об'єкти України.

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Теги: росія наступ Москва картина диктатор військові Міноборони РФ тероризм путін Міноборони погрози

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