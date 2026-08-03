Ворожий «Шахед» атакував цивільне судно: прикордонники ліквідували пожежу та врятували екіпаж

До ліквідації наслідків атаки долучилися кораблі та катери Морської охорони та ДСНС

За наявною інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає

Російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та звичаї ведення війни. Вранці ворог завдав удару безпілотником типу «Шахед» по цивільному буксиру, внаслідок чого на судні спалахнула пожежа, повідомляє «Главком» з посиланням на Морську охорону Держприкордонслужби України.

«Внаслідок влучання на судні виникла пожежа. Першими на допомогу екіпажу прибули прикордонники Морської охорони Державної прикордонної служби України. До ліквідації наслідків атаки долучилися кораблі та катери Морської охорони, а згодом – підрозділи ДСНС. Завдяки злагодженим і професійним діям усіх служб пожежу вдалося повністю ліквідувати», – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, унаслідок інциденту ніхто не постраждав, загиблих немає.

Попри постійну загрозу та систематичні ворожі обстріли, прикордонники Морської охорони продовжують цілодобово виконувати завдання з безпеки судноплавства, охорони державного кордону та порятунку людей.

Нагадаємо, 19 липня російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу Golden Leo, який перевозив зерно.

Як відомо, вдалося врятувати та доправити на берег вісім членів екіпажу. 10 людей, серед яких лоцман ДП «АМПУ», загинули.