У Шевченківському районі Києва дрон частково зруйнував шестиповерхівку, горить сусідня будівля

Спершу мер повідомив про загоряння, однак згодом стало відомо про руйнування будинку та пожежу в сусідній будівлі

У Шевченківському районі столиці через влучання ворожого безпілотника сталося часткове руйнування шестиповерхового житлового будинку. Крім того, неподалік виникла пожежа в триповерховій будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка.

Спершу мер столиці поінформував про сам факт влучання ворожого дрона в житловий сектор.

«У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в шестиповерховому житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив Кличко на початку.

Згодом міський голова оприлюднив уточнені дані щодо наслідків удару:

«У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у шестиповерховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі. Пожежно-рятувальні служби на місці», – зазначив мер.

Наразі пожежно-рятувальні підрозділи ліквідовують наслідки влучання, розбирають завали та приборкують вогонь. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, зранку 2 вересня у Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи. Опісля вибухів над містом здійнявся дим. Водночас Повітряні сили попереджали, що Україну атакують реактивні російські дрони. Зауважимо, що від початку доби у Києві вже п'ять разів лунав сигнал повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги в Голосіївському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника, внаслідок чого виникло загоряння. На місці події працюють екстрені служби, які приборкують вогонь та ліквідовують наслідки атаки.