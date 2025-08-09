Головна Світ Політика
Росія провалила план виробництва літаків – Reuters

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія провалила план виробництва літаків – Reuters
Попри заявлені зусилля щодо локалізації виробництва, Росія продовжує покладатися на іноземних постачальників
фото: Reuters

Росія не змогла виконати план з виробництва комерційних літаків

Російські авіабудівники зіштовхнулися з серйозними проблемами, через що змогли поставити лише один із 15 запланованих комерційних літаків цього року. На це вплинули санкції, що обмежують доступ до іноземних комплектуючих, а також високі процентні ставки, які стримують інвестиції. Такі дані наводить швейцарська компанія ch-aviation. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після того, як західні санкції обмежили доступ до іноземних літаків та запчастин, російські авіакомпанії змушені використовувати складні непрямі шляхи для імпорту критично важливих компонентів.

«Немає компонентної бази, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів. Щоб створити все це з нуля, знадобляться роки, а то й десятиліття», – зазначив один із представників російської авіаційної галузі.

У 2021 році Росія поповнила свій авіапарк 52 новими літаками, зокрема 27 від Airbus, трьома від Boeing та 22 літаками Sukhoi Superjet, які були зібрані з імпортних деталей. З того часу в РФ було додано лише 13 нових літаків: 12 Superjet та один Ту-214.

Уряд країни-агресорки вже неодноразово переглядав свої виробничі цілі. У середині 2024 року він скоротив план поставок на 2024–2025 роки зі 171 до 21 літака. Минулого місяця чиновники заявили, що цілі знову переглянуть, посилаючись на дорожче фінансування та уповільнення виробництва. Державний конгломерат «Ростех», який відповідає за виробництво літаків, має труднощі з дотриманням термінів.

Попри заявлені зусилля щодо локалізації виробництва, Росія продовжує покладатися на іноземних постачальників. За даними митниці, у 2024 році через посередників із Туреччини, Китаю, Киргизстану та ОАЕ було імпортовано деталей щонайменше на $300 тис.

Серед імпортованих компонентів були деталі від французької компанії Safran, американської Honeywell та британської Rolls-Royce. Ці компанії заявили, що не мають доказів порушення санкцій і активно працюють над тим, щоб їхня продукція не потрапляла до Росії через третіх осіб.

Нагадаємо, рік тому в ЗСУ з’явився незвичайний бойовий підрозділ – ескадрилья Як-52, легких спортивно-тренувальних літаків. Ці літачки «мобілізували» з цивільної авіації для боротьби з безпілотниками-розвідниками, а віднедавна вони підіймаються в небо на полювання за «шахедами». І роблять це успішно, стверджує Павло Бардаков, командувач армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. 

