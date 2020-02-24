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    У світі

    У Росії китайських туристів вигнали з цирку і відправили на карантин

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    Жителі КНР поскаржилися на утиски, -&nbsp;Telegram-канал Mash - У Росії китайських туристів вигнали з цирку і відправили на карантин
    Жителі КНР поскаржилися на утиски, - Telegram-канал Mash

    Туристи прибули з Гонконгу, щоб подивитися Москву і сходити до цирку, - Telegram-канал Mash

    У російській столиці Москві туристів з Китаю вигнали з цирку і відправили до готелю на карантин. Про це пише Telegram-канал Mash.

    Зазначається, що туристи прибули з Гонконгу, щоб подивитися Москву і сходити до цирку. «Жінка, яка продавала квитки, була пильною і побачивши людей з підозрілим розрізом очей викликала поліцію. Співробітники правоохоронних органів з’ясували, що лікарі заборонили цій групі китайських туристів залишати готель», - повідомляє Telegram-канал.

    У результаті поліцейські відправили туристів назад до готелю під конвоєм, чим викликали невдоволення з їхнього боку. Жителі КНР поскаржилися на утиски.

    Аналогічний випадок стався в Москві 20 лютого. Тоді група з понад 20 громадян Китаю покинула готель, де їй було наказано перебувати на карантині, і відправилася на екскурсію російською столицею. За туристами приїхала карета швидкої допомоги, однак вони втекли від лікарів на екскурсійному автобусі.

    Як повідомлялося, у Китаї 195 осіб повторно заразилися коронавірусом.

    Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.

    Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

    Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.


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