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«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025

Парламент
Рух Чесно, Софія Лазарова, Віталій Мікула
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«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025
Глави парламентських комітетів, які лідирують за критерієм прозорості
колаж: chesno.org

Відкритість: які комітети підвищують довіру до парламенту?

На підпис президента очікує законопроєкт, що зобов’яже всі комітети Верховної Ради публікувати відео зі своїх засідань. Саме на комітетах готують до голосувань законопроєкти та саме там нардепи можуть їх, наприклад, кардинально змінити до другого читання. І відкритість інформації про те, що відбувається на комітетах, слугує запобіжником для низки ризиків і загалом підвищує довіру до роботи Ради. 

Утім, сьогодні слова «відкритість» та «підзвітність» не можна поставити в одне речення з багатьма комітетами парламенту. У 2024 році дев’ять парламентських комітетів не публікували відео засідань, а ще дев’ять оприлюднили лише частину. Крім того, чимало комітетів не викладали всю необхідну документацію, таку як протоколи й стенограми засідань чи навіть ухвалені рішення.

Громадський рух «Чесно» провів вже п’ятий моніторинг відкритості комітетів Верховної Ради. Хто у лідерах, а хто пасе задніх, як на сайті комітетів знайти інформацію про їхню роботу, а не привітання нардепа з днем народження, а в яких комітетах марно навіть намагатись щось знайти?

Лідери відкритості

За законом, секретаріати комітетів зобов'язані публікувати порядки денні й протоколи, інформацію про ухвалені рішення, а також аудіозаписи та стенограми. Під час аналізу відкритості комітетів бралися до уваги саме ці вимоги. Комітети, які мають найвищу оцінку в рейтингу, щонайменше повністю або майже повністю виконують норми закон щодо відкритості.

Цьогоріч «Чесно» також оновив методологію аналізу. Моніторинг прозорості комітетів Ради здійснюється з 2020 року. А оскільки комітети вже впровадили чимало важливих змін, критерії оцінки були адаптовані під нові реалії та формат роботи народних депутатів, щоб відповідати викликам часу й акцентувати на тому, над чим іще треба працювати. 

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 1

Моніторинг охопив роботу парламентських комітетів за січень – грудень 2024 року. З 23 комітетів високі бали отримали вісім. Утім, жоден не зміг заробити максимальні 11 балів. Усього пів бала не вистачило лідеру рейтингу – Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. На його сайті немає інформації про рішення, ухвалені на трьох засіданнях комітету. 

Така проблема притаманна більшості комітетів, що очолюють рейтинг. Хоч вони дотримуються більшої частини вимог відкритості, але іноді можуть пропустити кілька стенограм чи інших документів. Можна сказати, що нічого критичного в поодиноких пропусках немає, тоді як, приміром, саме на засіданні, про яке інформацію не опублікували, могли розглядати якийсь сумнівний законопроєкт. Як це, зокрема, було у випадку зі скандальним містобудівним законом №5655, текст якого приховали від суспільства. 

Саме тому комітети повинні давати повну й вичерпну інформацію про всі свої засідання, за винятком тих, що були закриті через обговорення чутливої інформації, пов’язаної з безпекою країни.

Спостерігається також тенденція: рейтинг прозорості з року у рік очолюють майже одні й ті ж комітети. Проте цьогоріч до списку додалися і нові – це Комітет з питань освіти, науки та інновацій. Раніше він публікував лише частину порядків денних, протоколів і стенограм, а цього року – усі ці документи можна знайти на сайті. Однак комітет так і не почав публікувати аудіозаписи засідань.

Під час минулих моніторингів також фіксувалася низька відкритість Комітету з питань свободи слова під керівництвом підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича. Зараз депутата судять, він сидить у СІЗО та більше не очолює комітет, що, схоже, позитивно вплинуло на рейтинг. Протягом минулого року та зміни керівництва комітет став частіше публікувати всі необхідні документи.

Хто пасе задніх

Хоч комітети-лідери мають проблеми з відкритістю, але куди гірша ситуація в аутсайдерів рейтингу, на сайтах яких майже неможливо отримати інформацію про їхню роботу. За підсумками 2024 року одразу сім парламентських комітетів потрапили до антирейтингу, отримавши менше ніж половину балів за критеріями відкритості. 

Найнижча оцінка у Комітету з питань нацбезпеки та розвідки. Він не викладає аудіо- та відеозаписи засідань, а також стенограми та протоколи, обмежуючись лише публікацією порядків денних – та й ті з’являються на сайті десь за місяць після проведення засідання. Водночас наприкінці жовтня комітет також завів Facebook-сторінку, де коротко розповідає про рішення. 

Приблизно така ж ситуація в Комітету з питань правоохоронної діяльності: він не публікує жодної документації із засідань, висвітлюючи лише інформацію про рішення на сайті та у Facebook. Щодо відео, то правоохоронний комітет від початку повномасштабного вторгнення опублікував запис лише одного засідання – за 29 листопада 2024 року, коли обирали членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). 

Частково закритість безпекового та правоохоронного комітетів протягом останніх трьох років виправдана воєнним станом. Утім, у січні 2024 року «Чесно» все ж звернувся до цих комітетів із вимогою відновити відкритість роботи у питаннях, що не містять безпекових ризиків та є суспільно значущими.

Наприклад, через надмірну закритість українці могли так і не дізнатися, що народний депутат Артем Дмитрук, який має підозру у кримінальній справі та оголошений у розшук, голосував на засіданні правоохоронного комітету онлайн уже після втечі за кордон. У жовтні минулого року про цей факт повідомили у комітеті, але додатково перевірити це по відео наразі немає можливості.

Також в антирейтингу транспортний, податковий і аграрний комітети, комітет з питань зовнішньої політики та Комітет з питань правової політики. Спільною проблемою для них є те, що інформація про засідання на сайті оновлюється несистемно, що порушує вимоги закону, а відео- та аудіоматеріали із засідань найчастіше відсутні. 

Примітно, що деякі комітети не постять відео навіть попри наявність спеціальної платформи. Ймовірно, це пов’язано не з відсутністю ресурсів, а з небажанням самих комітетів використовувати соцмережі для звітності. Так на YouTube-каналі Комітету правової політики відео засідання востаннє публікували ще у 2020 році. А податковий комітет, який, до слова, є найбільш завантаженим у Раді, публікував останнє відео пів року тому і не оновлює свій Facebook ще з 2019-го. За останній рік комітет Данила Гетманцева оприлюднив записи лише восьми з 32 засідань. 

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 2

На сайті транспортного комітету за останній рік нарешті з’явилися порядки денні та протоколи засідань, які раніше не публікувались. Утім, комітет так і не завів YouTube-канал, хоча у своїх повідомленнях про роботу він публікує скриншоти із Zoom. Тобто засідання проходять у режимі відеоконференцій і їхні записи є, але їх чомусь ніде не публікують. 

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 3
Скриншот допису Комітету з питань транспорту та інфраструктури у Facebook

Середина рейтингу

Попри покращення показників відкритості у багатьох комітетах, частина все ще має певні прогалини у висвітленні своєї роботи. Так навіть серед комітетів-лідерів є ті, що не опублікували всіх матеріалів засідань.

Приміром, не зміг отримати максимальну кількість балів Комітет євроінтеграції, який не публікував протоколи до вересня минулого року. А екологічний комітет не оприлюднив 16 з 35 порядків денних за 2024 рік. До того ж цей комітет не публікує аудіозаписів засідань іще з 2021 року. 

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 4
Скриншот сайту Комітету з питань екологічної політики та природокористування

Оприлюднення аудіо та відео загалом є слабкою стороною багатьох комітетів. Так мали прогалини з публікацією записів за останній рік комітети євроінтеграції, медицини та гуманітарної політики. А бюджетний комітет, хоч і дуже активно веде соцмережі, але на жодному зі своїх майданчиків не постить відео самих засідань, а також, відповідно, не публікує аудіо та стенограми. Не проводив трансляцій засідань і економічний комітет, який завів YouTube-канал лише на початку цього року. 

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 5
Скриншот YouTube-каналу Комітету з питань економічного розвитку

Водночас Комітет з питань регламенту досі не змінив некоректну назву свого каналу – «Reglament VR», що ускладнює його пошук за запитами «регламентний комітет» або «комітет з питань регламенту». Крім того, на сайті комітету немає навіть розділу, де можна знайти аудіозаписи засідань, а на вкладенні з новинами комітету чомусь не працює перемикання між сторінками. Поряд із тим, на сайті можна знайти привітання з днем народження дотичних до роботи комітету. 

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 6
Скриншот новини на сайті Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради

Натомість у Комітеті екополітики свої складнощі з соцмережами: хоч він і має верифіковану сторінку у Facebook, вона, однак, не оновлюється з 2020 року. 

Переваги і недоліки

Цей аналіз – це відтворення взаємодії з комітетом звичайної людини, яка хоче дізнатись, чим він займається. Якщо комітет має низьку оцінку, то громадяни не можуть знайти багато важливої інформації. Якщо ж комітет у топі рейтингу – інформація про його роботу є у легкому доступі.

За останні кілька років чимало комітетів зробили великий крок уперед щодо відкритості. Чого варто тільки те, що сайти всіх 23 комітетів мають оновлений дизайн і зручний для користування інтерфейс. Але разом із тим залишається головна проблема – висвітлення роботи комітетів усе ще занадто хаотичне. 

На сьогодні на підпис президента очікує законопроєкт № 11321, який зобов’яже комітети впродовж 24 годин публікувати записи засідань. До цього обов’язковою для комітетів була лише публікація аудіо. Підписання цього закону може стати серйозним викликом для деяких комітетів: наразі два з них не мають жодної платформи для оприлюднення записів засідань. У цей список міг також потрапити Комітет з економічного розвитку, але він створив канал на YouTube у кінці січня 2025 року.

Дев’ять комітетів (39% від загальної кількості) взагалі не публікують відео. Серед них – бюджетний. За їхніми словами членів цього комітету, вони самі через низку причин не хочуть, щоб відео засідань публікували. Однак зауважимо, що коли мова заходить про інформування щодо роботи комітету, зокрема й у форматі публікації відео, йдеться не про бажання окремих осіб, а про обов'язок парламентаріїв.

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 7

Ще дев’ять комітетів висвітлюють свої засідання лише частково. У більшості не опубліковані від одного до чотирьох відео, але, приміром, Комітет з питань фінансів не має записів 75% своїх засідань. Ба більше, на його сайті немає посилання на платформу, де ці відео можна знайти. Закріплене посилання веде на видалений канал на YouTube, а той, що працює, треба шукати самостійно.

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 8
Скриншот YouTube-каналу, на який веде посилання на сайті Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Проблеми з посиланнями на сайті не лише у комітету фінансів: загалом чотири різні комітети хоча і мають платформи, де публікують відео, але не дають на них справних посилань. Замість цього вони пропонують лінк на соцмережі Верховної Ради, що створює негативний користувацький досвід. Людина, яка не взаємодіяла багато з сайтами комітетів, може припустити, що всі посилання ведуть винятково на соцмережі Верховної Ради, й перестане шукати потрібну інформацію. Це доволі поширена проблема: з 23 комітетів буквально кілька лишають у шапці сайту чітко свої соцмережі та прибирають ті, яких не мають. 

Цікаво, що сім комітетів також завели Telegram-канали, але три перестали їх вести після того, як РНБО рекомендувала обмежити використання російського месенджера в органах влади. Також комітети мають сторінки в Instagram та у LinkedIn.

Інший бік проблеми – комітети обирають для публікації відео різні платформи. На думку авторів дослідження, найзручніше викладати відео все ж на YouTube, але деякі комітети транслюють засідання на сторінках у Facebook. Подекуди так відбувається, оскільки комітет втратив доступ до своєї сторінки. Загалом ця проблема непоодинока, про неї повідомляється вже не вперше. Парламентським комітетам варто запровадити окрему політику передачі доступу до своїх соцмереж, щоб не губити їх при зміні керівництва чи скликання. 

Щоб будь-який користувач легко міг знайти потрібну інформацію, Верховній Раді варто розробити правила, які б уніфікували те, як і де комітети публікують відео. Крім того, комітети можуть переймати різні креативні нововведення один в одного: наприклад, деякі комітети з власної ініціативи розробили окремі дизайни обкладинок для засідань, круглих столів та інших тематичних відео на каналі. 

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 9
Скриншот YouTube-каналу Комітету з питань організації державної влади 

Приклад також можна взяти з Комітету з питань прав людини. Він розставляє таймкоди у своїх відео, де пише, коли та що розглядали, а це дозволяє швидко знайти необхідний момент обговорення. 

«Ласкаво просимо, ми прозорі!» Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2025 фото 10
Скриншот YouTube-каналу Комітету з питань прав людини

Про прогалини всіх 23 комітетів важко розповісти в одному тексті, адже вони у кожного різні. Громадський рух «Чесно» за зверненням готовий надати індивідуальні рекомендації щодо того, як покращити відкритість для кожного комітету, спираючись на наш річний аналіз.

Нагадаємо, 13 нардепів від забороненої проросійської ОПЗЖ досі обіймають керівні посади у парламентських комітетах. 

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження»
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження»
Софія Лазарова
Аналітикиня руху «Чесно»
Віталій Мікула
Аналітик руху «Чесно»

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Теги: прокурор документи Україна парламент соцмережі законопроєкт

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