Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Озброймо цього хлопця». Сенатор Грем закликав світ допомагати Зеленському і Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Озброймо цього хлопця». Сенатор Грем закликав світ допомагати Зеленському і Україні
фото: скріншот з відео

Ліндсі Грем зауважив, що Дональд Трамп знайде спосіб припинити війну

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що президент США Дональд Трамп знайде спосіб припинити війну в Україні. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

«Як це зробити (закінчити війну, – «Главком»)? Ви озброюєте цього хлопця (вказує на Зеленського) до зубів. Ви даєте йому цілу партію F-16, а не кілька F-16. Ви даєте йому Atacms, ви даєте йому танки. Тому що вони будуть битися», – зауважив сенатор.

Також Ліндсі Грем закликав озброїти Зеленського: «Тож озброймо цього хлопця. Укладімо угоду щодо ресурсів, щоб тут були інтереси американського бізнесу. Трамп захищатиме цю угоду (про рідкісноземельні метали, – «Главком»)».

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем зауважив, що Україну одразу візьмуть до НАТО, якщо РФ здійснить новий напад на її території після підписання миру. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО. За його словами, вступ України до НАТО – це «найдешевший варіант», як можна зупинити російську агресію.

Читайте також:

Теги: росія США війна Володимир Зеленський Україна Сенат США військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ хоче збільшити армію на 1,5 млн солдат до кінця 2026 року
Росія збільшить армію до 1,5 млн солдатів: НАТО застерігає про ризики
17 сiчня, 17:42
Маск може отримати вигоду від блокування TikTok
Маск розглядає можливість запуску альтернативи TikTok
20 сiчня, 08:44
Ситуація на фронті 25 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року
25 сiчня, 00:10
Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки
РФ зранку атакувала Дніпро: куди влучили ракети
21 сiчня, 07:48
Зустріч посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель
Ізраїль запропонував передавати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю, яка виробляється у РФ
21 сiчня, 20:27
Президент США публічно говорив про те, що має намір завершити війну до весни.
Трамп збирається завершити війну в Україні до весни – The Independent
26 сiчня, 16:58
Колишній сенатор отримав покарання за створення «тривалої за часом схеми хабарництва та іноземного впливу»
Колишній сенатор США Боб Менендес отримав 11 років ув’язнення за хабарництво
30 сiчня, 04:47
Сергій Філін з перших днів повномасштабної війни стояв на захисті нашої країни
Поліг під час ворожого штурму на Донеччині перед Великоднем. Згадаймо Сергія Філіна
4 лютого, 09:00
Поблизу уламків розтрощеного літака знайдено тіла трьох людей, ще семеро перебувають всередині
На Алясці знайдено зниклий літак: 10 людей загинули
8 лютого, 04:13

Політика

«Озброймо цього хлопця». Сенатор Грем закликав світ допомагати Зеленському і Україні
«Озброймо цього хлопця». Сенатор Грем закликав світ допомагати Зеленському і Україні
Сенатор Грем запропонував прийняти Україну до НАТО у разі повторного нападу РФ
Сенатор Грем запропонував прийняти Україну до НАТО у разі повторного нападу РФ
Трамп дав особистий номер Зеленському? Деталі від президента України
Трамп дав особистий номер Зеленському? Деталі від президента України
Зеленський повідомив, за якої умови готовий зустрітися з Путіним
Зеленський повідомив, за якої умови готовий зустрітися з Путіним
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський
Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
132K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
127K
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
13K
Любов Любчик: Українські діти відмовляються від української системи освіти – втрати шалені
8311
Удар російського дрона по ЧАЕС: яка реакція світових лідерів

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua