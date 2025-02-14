«Озброймо цього хлопця». Сенатор Грем закликав світ допомагати Зеленському і Україні

Ліндсі Грем зауважив, що Дональд Трамп знайде спосіб припинити війну

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що президент США Дональд Трамп знайде спосіб припинити війну в Україні. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

«Як це зробити (закінчити війну, – «Главком»)? Ви озброюєте цього хлопця (вказує на Зеленського) до зубів. Ви даєте йому цілу партію F-16, а не кілька F-16. Ви даєте йому Atacms, ви даєте йому танки. Тому що вони будуть битися», – зауважив сенатор.

Також Ліндсі Грем закликав озброїти Зеленського: «Тож озброймо цього хлопця. Укладімо угоду щодо ресурсів, щоб тут були інтереси американського бізнесу. Трамп захищатиме цю угоду (про рідкісноземельні метали, – «Главком»)».

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем зауважив, що Україну одразу візьмуть до НАТО, якщо РФ здійснить новий напад на її території після підписання миру. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО. За його словами, вступ України до НАТО – це «найдешевший варіант», як можна зупинити російську агресію.