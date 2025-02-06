У «справі Кудрицького» ексголова правління «Альянс Банку» намагається визнати себе потерпілою, – ВАКС 

У «справі Кудрицького» НАБУ оголосило підозру Юлії Фроловій, вона керувала «Альянс Банком» з 13 березня 2022 року

Сума збитків у справі становить понад 716 млн грн. Про підозру вже повідомлено чотирьом особам

У кримінальному провадженні НАБУ № 52024000000000399 за фактом використання колишнім Головою правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Володимиром Кудрицьким службового становища з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Юнайтед Енерджі», ексголова «Альянс Банку» намагалася визнати себе потерпілою стороною. Про це свідчить текст ухвали ВАКС.

Так, з документом вбачається, що у провадження № 52024000000000399 детективи НАБУ розслідують за ознаками кримінального правопорушення, «передбаченого ч. 2 ст. 364 КК щодо можливого використання колишнім Головою правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Особа_6 службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Юнайтед Енерджі», що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законним державним інтересам, зокрема в частині формування безнадійної заборгованості для ПрАТ «НЕК «Укренерго», акціонером якої є держава в особі Міністерства енергетики України».

Адвокати ексголови правління «Альянс Банку», яка підозрювана у справі, зверталися до НАБУ з проханням визнати її потерпілою. Однак старший детектив Бюро виніс постанову про відмову. Тож далі адвокати намагалися скасувати цю постанову через суд.

«У цій заяві адвокатом було зазначено про те, що вчиненим кримінальним правопорушенням, яке є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 52024000000000399 Особа_5 завдано: (1) майнову шкоду, яка відобразилась у витратах на правову допомогу у рамках іншого кримінального провадження №52022000000000091, яке здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209 КК та (2) моральну шкоду, яка спричинена безпідставною підозрою Особа_5 у вчиненні тяжкого злочину та оголошення її в розшук у межах кримінального провадження №52022000000000091, а також припиненням повноважень голови правління Банку», – йдеться в Ухвалі.

ВАКС визнавати ексголову правління Банку потерпілою теж відмовився, не задовольнивши скаргу адвоката.

Раніше повідомлялося, що у «справі Кудрицького» НАБУ оголосило підозру Юлії Фроловій. Вона керувала «Альянс Банком» з 13 березня 2022 року. Оскільки жінка перебуває за кордоном у січні минулого року її було оголошено у міжнародний розшук.

11 січня 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн. Про підозру вже повідомлено чотирьом особам.

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівництво «Укренерго» не зупинило продаж. При цьому гарантом оплати виступив, власне, «Альянс Банк».

Самому Кудрицькому підозри у межах цього провадження НАБУ й досі не оголосило.