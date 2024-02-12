Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024

Парламент
Олександр Саліженко, Рух «Чесно», Вікторія Олійник, рух «Чесно» glavcom.ua
Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024
Позитивні зміни були зафіксовані в усіх комітетах Верховної Ради, значна частина з них виконала рекомендації та навіть впроваджує власні ініціативи
колаж: рух «Чесно»

Що роблять депутати? Як дізнатися і чи це взагалі можливо

Більшість комітетів Верховної Ради суттєво покращила відкритість своєї роботи та інформування громадян. Зокрема, 16 із 23 парламентських комітетів вже оновили свої сайти, які тепер мають сучасний та адаптивний дизайн, більш зручну і зрозумілу користувачам структуру. Переважна більшість комітетів відновила також онлайн-трансляції засідань або ж публікує відео через певний час.

Рух «Чесно» провів черговий етап моніторингу відкритості роботи комітетів парламенту під час воєнного стану. Цього разу результати виявились неочікуваними. Наприклад, Комітет з питань євроінтеграції із лідерів попереднього антирейтингу посів перше місце. Натомість антирейтинг тепер складається лише з одного комітету – Комітету з питань транспорту, в якого досі немає відеотрансляцій, розділу порядків денних, а остання опублікована в розділі стенограма – за грудень 2022 року. Цей комітет очолює нардеп і заступник голови фракції «Слуги народу» Юрій Кісєль

Як змінився рівень відкритості роботи комітетів Верховної Ради в умовах воєнного стану, які новації використовують комітети, щоб якісно інформувати про свою роботу, хто в лідерах, а хто в аутсайдерах? Про все це у черговому дослідженні «Чесно». ​​

Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024 фото 1

Моніторинг відкритості роботи парламентських комітетів цього разу охоплював друге півріччя 2023 року. Зазначимо, що наразі Апарат Верховної Ради здійснює модернізацію та оновлення сайтів парламентських комітетів. Із 23 комітетів 16 вже мають новий дизайн сайтів з уніфікованою структурою та наповненням. 

Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024 фото 2

У жовтні минулого року Рух «Чесно» оновив рекомендації для парламентських комітетів і надіслав їх керівництву комітетів, аби вони могли більш якісно інформувати про свою роботу для виборців, медіа та громадських організацій.

За цей час працівники секретаріатів окремих комітетів регулярно звертались до «Чесно» за консультаціями та інформували про зміни. Наприклад, представники енергетичного комітету, комітетів екологічної політики та свободи слова. Крім того, Рух «Чесно» за цей час провів низку інтерв’ю із керівництвом комітетів. 

Читайте також: Андрій Герус: Не можна просто вимкнути світло в Києві, щоб воно з’явилося в Одесі. Так не працює

Крім того, дані комітетів з питань нацбезпеки та оборони, а також правоохоронної діяльності, як і раніше, ми не включали до інфографіки, адже специфіка їхньої діяльності та непублічність в умовах воєнного стану була виправданою на початку повномасштабного вторгнення. 

Водночас у січні 2024 року «Чесно» все ж звернувся до цих комітетів із вимогою відновити відкритість роботи у питаннях, які не містять безпекових ризиків та є суспільно значущими для українців. І вже наприкінці січня 2024 року Комітет з питань нацбезпеки та оборони опублікував на сайті всі порядки денні своїх минулих засідань, тож громадяни можуть ознайомитися з переліком питань, які опрацьовував комітет. 

Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024 фото 3

У 2023 році одразу сім комітетів отримали максимальні 9 балів за нашою оцінкою. Найбільше зростання у порівнянні з оцінкою першого півріччя 2023 року має Комітет з питань інтеграції України до ЄC, адже минулого разу він перебував у переліку найбільш закритих комітетів з оцінкою лише 4,5 бала. Проте наразі комітет виконав усі рекомендації, а також почав публікувати відеотрансляції засідань не лише на своїй сторінці у Facebook, а й на каналі в YouTube (із грудня 2023 року).

Значне зростання відкритості показав і Комітет з питань соціальної політики. Окрім дотримання всіх рекомендацій, комітет впроваджує власні ініціативи для полегшення доступу громадян до інформації про свою діяльність. Так, на сайті комітету створили окремий розділ «Моніторинг новин», де у зручному форматі зібрано основні результати роботи комітету, анонси тематичних подій та можливостей для громадян.

Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024 фото 4
Читайте також: Як працюють комітети Верховної Ради? Антирейтинг прозорості 2.0

Наприклад, свої новації впроваджує Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, що також має найвищий бал за відкритістю роботи протягом цього моніторингу. Він виявив ініціативу та публікує частину матеріалів про свою діяльність також і англійською, що є надзвичайно важливим рішенням у теперішніх умовах. 

Скриншот із сайту Комітету з питань енергетики
Скриншот із сайту Комітету з питань енергетики

Перекладені на англійську матеріали має і вже згаданий Комітет з питань інтеграції України до ЄС. 

Натомість Комітет з питань прав людини – чи не єдиний, який не лише публікує відео зі своїх засідань, а навіть розставляє часові мітки на відео із позначенням тем обговорень порядку денного. Ця незначна деталь дуже зручна для користувачів, адже дає можливість швидко знайти необхідний фрагмент обговорення.

Скриншот з YouTube-каналу комітету з прав людини 
Скриншот з YouTube-каналу комітету з прав людини 

Комітет з питань організації державної влади також має найвищий бал оцінки відкритості. Серед особливостей цього комітету можна виокремити наявність власного стилю оформлення матеріалів та впізнаваний дизайн публікацій, що є зручним для читача.

Скриншот із каналу комітету державної влади на YouTube
Скриншот із каналу комітету державної влади на YouTube

Першу сходинку за відкритістю розділяє з іншими Комітет з питань антикорупційної політики. Під час минулого моніторингу він мав низькі бали через погану наповненість сайту, проте цьогоріч публікує всі протоколи, стенограми та аудіозаписи засідань. Таке збільшення відкритості роботи є надзвичайно важливим для комітету, що працює у напрямку протидії корупції, адже саме під час засідань комітету громадськості та нардепам уже вдавалося висвітлити та зупинити корупційні схеми, зокрема в оборонній сфері. 

У свою чергу Комітет з питань здоровʼя нації залишається відкритим вже понад рік. Під час минулого моніторингу він показав значний прогрес, а вже під час цієї хвилі моніторингу вдалося зафіксувати якісне продовження роботи над доступом громадян до інформації.

Читати більше: Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024 фото 5

Цьогоріч антирейтинг відкритості комітетів включає в себе лише один комітет, адже всі інші достатньо відкриті для громадян. Найменший бал наразі має Комітет з питань транспорту та інфраструктури. 

Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024 фото 6

Цей комітет досі не транслює відео зі своїх засідань і не має каналу в YouTube, хоча у своїх повідомленнях про роботу публікує скриншоти із Zoom. Тобто засідання проходять у режимі відеоконференцій і їхні записи є, але їх чомусь не публікують. 

Скриншот допису Комітету з питань транспорту та інфраструктури у Facebook 
Скриншот допису Комітету з питань транспорту та інфраструктури у Facebook 

Крім того, у комітеті відсутні публікації порядків денних, протоколів та аудіозаписів засідань. Фактично громадяни мають дуже обмежений доступ до інформації про діяльність комітету.

У Верховній Раді наразі є ще два комітети з низькою оцінкою відкритості. Це Комітет з питань національної безпеки, розвідки та оборони з оцінкою 3 бали та Комітет з питань правоохоронної діяльності з оцінкою 4 бали з 9 можливих. Але зазначимо, що закритість їхньої роботи була виправданою протягом останніх двох років через специфіку роботи та значні безпекові ризики.  

Та навіть у цих комітетах зміни також відбуваються. Зокрема Комітет з питань нацбезпеки наприкінці січня опублікував порядки денні, в яких зазначено законопроєкти до розгляду. Також є примітка, що засідання проходять у закритому форматі. Зазначимо, що засідань цього комітету найбільше за період проведення останнього моніторингу – 26.

Натомість Комітет з питань правоохоронної діяльності активно інформує про засідання на сторінці комітету у Facebook. Окремо представники комітету публікують інформацію про результати розгляду законопроєктів під час засідань комітету та повідомляють про рішення, що були прийняті оперативно.

Скриншот сторінки Комітету з питань правоохоронної діяльності у Facebook
Скриншот сторінки Комітету з питань правоохоронної діяльності у Facebook
Вхід дозволено. Рейтинг відкритості парламентських комітетів-2024 фото 7

Попри значне зростання рівня відкритості роботи комітетів загалом, частина їх все ж має певні прогалини у відкритості роботи. Зазначимо, що у деяких комітетів, які є у лідерах, немає всіх матеріалів із засідань. Наприклад, Комітет з питань гуманітарної політики чомусь не публікує всі відео засідань. А Комітет з питань свободи слова, де нещодавно Ярослав Юрчишин замінив Нестора Шуфрича на посаді голови, так і не розпочав публікацію відео засідань. 

Читайте також: Ярослав Юрчишин: У нас повна дегуманізація чиновників. Така журналістика мені не подобається

Комітет з питань екологічної політики та природокористування має верифіковану сторінку на Facebook, але не наповнює її з 2020 року. За словами працівників секретаріату комітету, доступ до цієї сторінки втрачено і відновити його наразі не можуть. Комітет регулярно публікує відео своїх засідань, а також з часу останнього моніторингу та консультацій з аналітиками «Чесно» змінив назву каналу на YouTube на коректну, яка відповідає назві комітету та доступна для пошуку. На сайті є окремий розділ про діяльність комітету, де до результатів кожного засідання додано всі документи, що розглядалися під час засідання.

Скриншот з Google-диску комітету
Скриншот з Google-диску комітету

Комітет з питань бюджету в листопаді минулого року створив власний канал на YouTube, на якому транслювали співбесіди з кандидатами на посади членів Рахункової палати, однак досі відсутні відео із засідань самого комітету.

Також на сайті комітету відсутня низка протоколів і стенограм засідань, які відбулися у жовтні під час підготовки проєкту держбюджету. Ймовірно, відсутність цих документів пов’язана з безпековими питаннями та обороноздатністю держави, але у проєкті немає уточнення про закритий формат розгляду.

У Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики є сторінка у Facebook, однак вона оновлювалась востаннє у травні 2019 року – очевидно, доступу до неї працівники секретаріату не мають і не створюють нову. Загалом проблема втрати доступу до сторінок у соцмережах серед парламентських комітетів непоодинока. Очевидно, що в цьому напрямку парламентськими комітетами має бути запроваджена окрема політика доступу та додаткової верифікації.

Комітет з питань зовнішньої політики створив у грудні 2023 року сторінку на Facebook, однак каналу на YouTube досі не має і не публікує відео на інших сторінках. Зазначимо, що в листопаді 2023 року комітет опублікував масивом порядки денні за попередній час. Можливо, це було пов’язано з редизайном сайту.

Прогалини у відкритості наявні і на сайтах інших комітетів. На сайті Комітету з питань освіти у розділах порядків денних, протоколів та стенограм відображаються матеріали за 2017 рік. Натомість актуальні документи комітет публікує консолідовано у повідомленні про засідання комітету.

Скриншот розділу порядків денних комітету
Скриншот розділу порядків денних комітету

Комітет з питань регламенту досі, на жаль, має некоректну назву каналу на YouTube – Reglament VR, що ускладнює його пошук на платформі із запитами «регламентний комітет» або «комітет з питань регламенту». Водночас комітет відновив публікації відео своїх засідань у вересні минулого року. 

Примітно, що Комітет з питань цифрової трансформації чомусь досі має старий дизайн і один із небагатьох парламентських комітетів не провів оновлення. З жовтня 2023 року комітет відновив відеотрансляції засідань і публікує відео на своєму каналі. 

Загалом ця хвиля моніторингу показала значне зростання відкритості роботи комітетів. Позитивні зміни були зафіксовані в усіх комітетах Верховної Ради, значна частина з них виконала рекомендації та навіть впроваджує власні ініціативи. Та все ж, аби комітети продовжували підтримувати відкритість роботи, рух «Чесно» проводитиме моніторинги й надалі. Наразі ж важливо розпочати роботу над поверненням журналістів до стін Верховної Ради, аби громадяни мали можливість комунікувати з владою особисто та впливати на рішення, що приймаються в парламенті.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження».
Вікторія Олійник
Парламентська аналітикиня руху «Чесно»
Олександр Саліженко
Парламентський аналітик руху «Чесно»
Читайте також:
Теги: Михайло Радуцький Ярослав Юрчишин Андрій Герус YouTube Facebook політика рейтинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Давосі потужно і помітно працював «Український дім»
Давоський контрнаступ української дипломатії
22 сiчня, 08:24
Колишній президент Леонід Кучма з дружиною Людмилою
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
18 сiчня, 08:22
Правоохоронці оточили центр міста навколо кафе
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
27 сiчня, 07:01
Лідер партії юніоністів Джеффрі Дональдсон
Північна Ірландія вперше за два роки готується сформувати уряд
30 сiчня, 19:21
Корупція широко засуджується у Китаї
Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів
11 сiчня, 12:30
На спільний концерт запросили тринадцять українських музикантів
Присвятили Україні: у Роттердамі відбувся великий симфонічний концерт
15 сiчня, 22:00
МЗС очолить віцеспікер парламенту Міхай Попшой
Глава МЗС Молдови подав у відставку: стало відоме ім'я наступника
24 сiчня, 12:48
Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи окупантів
На окупованих територіях України заблокований доступ до сервісів Google
8 лютого, 08:20
Вітер перевернув зупинку
У Києві вітер зніс зупинку громадського транспорту (фото)
5 лютого, 10:50

Політика

Оборона Запорізької області: Кабмін не дав грошей на «зуби дракона»
Оборона Запорізької області: Кабмін не дав грошей на «зуби дракона»
До Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду: деталі візиту
До Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду: деталі візиту
Чи мають президент і прем’єр сертифікат про рівень володіння державною мовою: як перевірити?
Чи мають президент і прем’єр сертифікат про рівень володіння державною мовою: як перевірити?
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, коли документ набуде чинності
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, коли документ набуде чинності
Кадрові зміни в ЗСУ: призначено трьох нових командувачів
Кадрові зміни в ЗСУ: призначено трьох нових командувачів
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що про нього відомо
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що про нього відомо

Публікації

Здавалося, країна переступила через палестинців, і зробила це, не жертвуючи нічим…
Самознищення Ізраїлю
Вчора, 11:09
Хто ж увійшов у команду молодих генералів, що мають символізувати оновлену армію та її готовність до нових викликів?
Молода команда Сирського. Досьє
9 лютого, 17:30
Президент охарактеризував нового Головкома як найбільш досвідченого українського командувача, який відзначився деокупації Київщини та Харківщини
Улюблений генерал Зеленського. Тепер офіційно
9 лютого, 10:16
Залужний піде в РНБО?
«Пристебнутися не завадить». Що після Залужного?
8 лютого, 22:30
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма тепер курує не лише реформу лісового господарства, а й водної галузі
Як вгамувати спрагу? Рецепт Ростислава Шурми
5 лютого, 10:02

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
45K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
37K
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
31K
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
29K
Самознищення Ізраїлю
18K
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua