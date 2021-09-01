Зустріч Зеленського з Путіним готується «на найвищому рівні» – російські ЗМІ

Востаннє Зеленський і Путін зустрічались в грудні 2019 року у Парижі

РосЗМІ стверджують, що розпитали міністра економіки України про підготовку до зустрічі Зеленського і Путіна

Російські ЗМІ пишуть, що підготовка зустрічі українського президента Володимира Заленського з президентом РФ Володимиром Путіним «триває на найвищому рівні». Про це, зокрема, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на слова першого віце-прем'єра України і міністра економіки Олексія Любченка.

«На найвищому», – сказав Любченко на питання про те, на якому рівні ведеться підготовка до контактів.

Міністр не став відповідати на питання, в якій країні може відбутися зустріч. Він також нічого не повідомив про терміни проведення зустрічі. На наступне уточнення про місце зустрічі перший Любченко назвав окупований Крим, пишуть росЗМІ.

Перед цим російським ЗМІ прессекретар Зеленського Сергій Никифоров заявив про те, що президент України готовий до контактів з Путіним «у будь-який час».

Зазначимо, що напередодні очільник МЗС Кулеба дипломатично «відшив» російського журналіста у Вашингтоні.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Раніше у Кремлі заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. «Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться», – заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.



