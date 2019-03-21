Шовковський сказав, що піде на вибори і поділився своїми передвиборними пріоритетами



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Олександр Шовковський зробив передвиборні настанови Фейсбук Шовковського

Екс-голкіпер виклав розлогу думку про майбутні вибори

Колишній воротар київського «Динамо» і збірної України, а нині тренер національеної команди Олександр Шовковський поділився думкою про майбутні вибори президента України.

«Вважаю, що брати участь у виборах, не тільки президента України, - обов'язок кожного громадянина країни, - розпочав своє повідомлення в «Фейсбуку» Олександр. - Так, існують труднощі при виборі кандидата: кому віддати свій голос? У більшості людей є величезна недовіра до представників влади, що далеко не новина, - це раз.

А два - це неймовірна кількість брехні або вирваної з контексту інформації, яку проплачені видання або теле- і радіоканали трактують на користь потрібного їм кандидата, щоб заплутати або запаморочити голосувальника.

Все це негативно позначається як на ставленні до самої влади, так і безпосередньо до кандидатів, які стоять на чолі своїх партій чи об'єднань. А скільки технічних кандидатів? Ось ми й маємо більше запитань, ніж відповідей. Найбільша помилка, вважаю, це голосувати, грунтуючись виключно на симпатії. Мовляв, цей мені подобається, значить, його і оберу.

Ну і нарешті, ще один момент, на який варто звернути увагу. Якщо я обрав свого кандидата, це зовсім не означає, що всіх інших в ополонку. І всі, хто не за мого претендента, той не правий. Це ж якийсь жах. Якщо людина не думає так, як ви, зовсім не означає, що його точка зору неправильна.

Багато людей повністю втратили вміння слухати і чути інших. І це не дивно. Адже з екрану телевізора на різних політичних ток-шоу всі тільки й бачать, як наші представники влади не дають один одному слова сказати, перебивають, провокують і ображають - загалом поводяться як на базарі.

Невже ви думаєте, що можна вивчити програми всіх кандидатів?

39 зареєстрованих кандидатів у президенти. 39! І більшість з них технічні. Можна отримати рак мозку, якщо ознайомитися з усіма програмами. Тому я визначив для себе реальне коло претендентів із зареєстрованих кандидатів і з них буду обирати. Програми цих кандидатів я і вивчаю.

Якщо ви вважаєте, що ваш голос не може щось вирішити, пускаєте все на самоплив за принципом «нехай буде, як буде» і не йдете голосувати, то потім не варто щось говорити на адресу обраного президента або його політики».

Вибори президента України відбудуться 31 березня.