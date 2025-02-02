Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Серйозні втрати на Покровському напрямку змусили окупантів залучати резерви – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Серйозні втрати на Покровському напрямку змусили окупантів залучати резерви – DeepState
Останні дні ворог активно проводить атаки на Срібне та Удачне
фото з відкритих джерел

Ворог змушений провести поповнення своїх підрозділів у Новоєлизаветівці та Нововасилівці

Російські окупаційні війська на тлі просувань під Покровськом на Донеччині зазнали значних втрат у живій силі й техніці. Через це ворог змушений залучати в наступи резерви, можливо, з інших напрямків фронту. Про це повідомляє DeepState.

«Ворог змушений провести поповнення своїх підрозділів у Новоєлизаветівці та Нововасилівці. Поповнення відбувається і в районі Шевченко-Даченське, де втрати противника виявилися для нього важкими», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що останні дні ворог активно проводить атаки на Срібне, південніше Надіївки, з півдня та сходу на Удачне, із заходу та сходу в районі Котлиного та з південного-заходу на Звірове. Частково має успіхи, на багатьох ділянках ситуація уточнюється.

Аналітики зазначають, що особливо добре проявив себе один із підрозділів Сил Оборони в Удачному, який замінив одну з новостворених бригад.

Раніше повідомлялося, що у росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак«гарматним м’ясом».

Згодом речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що російська армія припинила спроби штурмувати позиції українських військ на Покровському напрямку «в лоб», оскільки окупанти почали берегти особовий склад.

До слова, триває 1075-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Читайте також:

Теги: Покровськ Донеччина ЗСУ війна росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW щодо війни в Україні 2 лютого
ЗСУ просунулися в Торецьку, окупанти тиснуть біля Часового Яру, Покровська і Курахового – карти ISW
Сьогодні, 05:45
Росіяни не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають підрозділи з сусідніх ділянок фронту
Росіяни припинили лобові штурми на Покровському напрямку: речник «Хортиці» назвав причину
Сьогодні, 01:19
РФ посала надсилати по три-чотири людини вглиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів
Битва за Покровськ: росіяни різко змінили тактику
Вчора, 12:08
Звіт ISW щодо війни в Україні 1 лютого
Окупанти просунулися біля Куп’янська, Торецька, Покровська і Курахового – карти ISW
Вчора, 05:58
Середньодобовий темп наступу росіян на Покровському напрямку становить приблизно до 1-1,2 км на добу
Ворог намагається обійти Покровськ
29 сiчня, 14:48
Звіт ISW щодо війни в Україні 29 січня
ЗСУ просунулися в Торецьку і поблизу Покровська – карти ISW
29 сiчня, 03:51
Росіяни намагаються охопити Покровськ
Речник «Хортиці» пояснив, чому росіяни міняють тактику на Покровському напрямку
27 сiчня, 01:23
Звіт ISW щодо війни в Україні 25 січня
Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW
26 сiчня, 05:26
Триколор знищили українські аеророзвідники
Російські військові вивісили свій прапор поблизу Покровська
25 сiчня, 16:19

Події в Україні

Дрон влучив у будинок на Харківщині, в якому були діти
Дрон влучив у будинок на Харківщині, в якому були діти
Серйозні втрати на Покровському напрямку змусили окупантів залучати резерви – DeepState
Серйозні втрати на Покровському напрямку змусили окупантів залучати резерви – DeepState
Втрати ворога станом на 2 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло
Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 лютого 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
158K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 лютого: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 лютого 2025
27K
Сирський придумав, як зменшити масштаби СЗЧ
22K
Керівництво СІЗО провело шмон у камері Крупи. Стало відомо про знахідку
14K
Потрощені будинки та пожежі: шахеди вночі атакували Київщину (фото)

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Сьогодні, 05:30
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Вчора, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua