Серйозні втрати на Покровському напрямку змусили окупантів залучати резерви – DeepState

Ворог змушений провести поповнення своїх підрозділів у Новоєлизаветівці та Нововасилівці

Російські окупаційні війська на тлі просувань під Покровськом на Донеччині зазнали значних втрат у живій силі й техніці. Через це ворог змушений залучати в наступи резерви, можливо, з інших напрямків фронту. Про це повідомляє DeepState.

«Ворог змушений провести поповнення своїх підрозділів у Новоєлизаветівці та Нововасилівці. Поповнення відбувається і в районі Шевченко-Даченське, де втрати противника виявилися для нього важкими», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що останні дні ворог активно проводить атаки на Срібне, південніше Надіївки, з півдня та сходу на Удачне, із заходу та сходу в районі Котлиного та з південного-заходу на Звірове. Частково має успіхи, на багатьох ділянках ситуація уточнюється.

Аналітики зазначають, що особливо добре проявив себе один із підрозділів Сил Оборони в Удачному, який замінив одну з новостворених бригад.

Раніше повідомлялося, що у росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак«гарматним м’ясом».

Згодом речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що російська армія припинила спроби штурмувати позиції українських військ на Покровському напрямку «в лоб», оскільки окупанти почали берегти особовий склад.

До слова, триває 1075-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.