В Енгельсі після атаки ЗСУ вже четверту добу палає нафтобаза

Вигоряння палива на нафтобазі в Енгельсі продовжується

Нафтобаза в російському Енгельсі після удару українських БпЛА горить уже четверту добу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Місцеві стверджують, що площа пожежі нібито зменшилась на 80%, але вигоряння палива продовжується.

Нагадаємо, база нафтопродуктів в Енгельсі спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

Тоді дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

Військові зазначили, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах.