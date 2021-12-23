  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко
рус
    Думки вголос

    Путін продовжує говорити про Україну – неначе Гітлер про Судети

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кремлівський диктатор знову заговорив про &laquo;исконно русские территории&raquo; - Путін продовжує говорити про Україну – неначе Гітлер про Судети
    Кремлівський диктатор знову заговорив про «исконно русские территории»

    Про чергову погрозу Україні

    Путін вкотре продемонстрував, що не може змиритися з існуванням незалежної Української держави. І продовжує говорити про Україну – неначе Гітлер про Судети. Знову про «исконно русские территории», тепер вже і на Донбасі.

    Що це як вже не завуальована територіальна претензія і чергова погроза Україні, яку, за новою версією, вже створив Ленін?

    Так само непокоїть і відверта параноя відносно розширення НАТО і постійне заперечення права України стати членом Альянсу.

    Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів.

    А участь у військових і політичних союзах визначається суверенними державами і цими союзами, точно без «параноїдальних страхів» сусідських держав.

    Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у «своїй столиці» має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадамами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку – від санкцій до зброї.

    А людині, яка виконує обов'язки президента, – охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об'єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба.

    Читайте також: Диктатор, якого надули. Післямова до пресконференції Путіна
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО Путін Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Луценко
    Юрій Луценко
    Валерій Чалий
    Валерій Чалий

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін продовжує говорити про Україну – неначе Гітлер про Судети