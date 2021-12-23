Путін продовжує говорити про Україну – неначе Гітлер про Судети

Про чергову погрозу Україні

Путін вкотре продемонстрував, що не може змиритися з існуванням незалежної Української держави. І продовжує говорити про Україну – неначе Гітлер про Судети. Знову про «исконно русские территории», тепер вже і на Донбасі.

Що це як вже не завуальована територіальна претензія і чергова погроза Україні, яку, за новою версією, вже створив Ленін?

Так само непокоїть і відверта параноя відносно розширення НАТО і постійне заперечення права України стати членом Альянсу.

Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів.

А участь у військових і політичних союзах визначається суверенними державами і цими союзами, точно без «параноїдальних страхів» сусідських держав.

Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у «своїй столиці» має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадамами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку – від санкцій до зброї.

А людині, яка виконує обов'язки президента, – охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об'єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба.

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