Путін продовжує говорити про Україну – неначе Гітлер про Судети
Про чергову погрозу Україні
Путін вкотре продемонстрував, що не може змиритися з існуванням незалежної Української держави. І продовжує говорити про Україну – неначе Гітлер про Судети. Знову про «исконно русские территории», тепер вже і на Донбасі.
Що це як вже не завуальована територіальна претензія і чергова погроза Україні, яку, за новою версією, вже створив Ленін?
Так само непокоїть і відверта параноя відносно розширення НАТО і постійне заперечення права України стати членом Альянсу.
Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів.
А участь у військових і політичних союзах визначається суверенними державами і цими союзами, точно без «параноїдальних страхів» сусідських держав.
Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у «своїй столиці» має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадамами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку – від санкцій до зброї.
А людині, яка виконує обов'язки президента, – охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об'єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба.