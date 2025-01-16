Відповідь на погрози Трампа: Канада готує мита на товари зі США

Bloomberg: Канада збирається впровадити мита на товари зі США на $105 млрд

Канада склала список американських товарів вартістю $105 млрд, на які вона запровадить мита. Про це пише агентство Bloomberg. Джерела пояснили, що таких заходів буде вжито, якщо обраний президент США Дональд Трамп здійснить свою загрозу і схвалить тарифи у розмірі 25% на всі канадські товари.

Співрозмовники агентства уточнили, що Оттава не має наміру йти на цей крок першою, це може бути лише відповіддю на дії Вашингтона. При цьому список товарів поки що не сповнений, допускаються коригування.

Трамп має намір запровадити імпортне мито у розмірі 25% на всі товари з Мексики та Канади з першого дня свого президентства. Крім цього, республіканець планує збільшити вже мита щодо товарів з Китаю на 10%.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social карту Сполучених Штатів із «приєднаними» Канадою та Гренландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці – Вашингтон та гренландське місто Нуук.

У грудні минулого року Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що насправді стало причиною нового напруження між країнами.