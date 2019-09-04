Об’єднання міністерств. Про що забули у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-мінстр Олексій Гончарук Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Команда нового президента, яка обіцяла реформувати всю систему держуправління, вже частково продемонструвала, як її бачить

Під час голосування за уряд у «всенощну» минулого четверга деякі міністерства були об’єднані. Так Мінекономіки і торгівлі об’єднане з Міністерством аграрної політики, культури – з молоді та спорту (нове Мністерство культури, молоді і спорту буде створене на базі Міністерства інформполітики, а ті що, існували раніше, – ліквідовані), енергетики – з екології, а міністерство по справах ветеранів тепер додатково займеться питаннями, якими займалось Міністерство тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ трансформовано в Міністерство розвитку громад та територій. Відповідну постанову уряд прийняв 2 вересня на своєму першому засіданні.

Такі рішучі зміни вже викликали критику з боку опозиції. Ірина Геращенко з «Європейської солідарності» заявила, що об’єднувати енергетику і екологію в одному органі – це створювати конфлікт інтересів та назвала змішування питань ветеранів та тимчасово окупованих територій «кашею». Незадоволені цим об’єднанням були і в «Голосі». Також очевидні питання викликає ліквідація аграрного міністерства, особливо в світлі анонсованого скасування мораторію на продаж землі.

Опозиція на те й опозиція, щоб бути постійно незадоволеною, втім є й протилежні думки. Але як би не відноситись до започаткованих трансформацій – постає інше питання. Старі міністерства були ліквідовані, а щодо новостворених – потрібно заново затверджувати положення, кадрову структуру та бюджетний розпис. В бюджеті на цей рік нових структур-гібридів просто не передбачено. А Мінюсту тільки доручено подати на затвердження Кабміну проекти документів про створення комісій з реорганізації міністерств. Тобто за один момент нові прогресивні міністерства не з’являться.

Фактично Верховна Рада обрала лише міністрів, які будуть керувати ще неіснуючими органами. Так було, наприклад, в минулому парламенті з Міністерством зі справ ветеранів, коли міністра було обрано, а керувати йому довгий час було просто нема чим. Новообраний прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що команди в міністерствах будуть сформовані за кілька наступних тижнів, але не розкрив деталей, як саме буде відбуватись укрупнення органів. Бо те ж міністерство аграрної політики дуже велике і зліпити з нього департамент (або кілька) у складі Мінекономіки – нелегке завдання.

Уряд паралізує?

«По-перше, має бути визначено, на базі якого з міністерств буде створене одне об’єднане, – перелічує необхідні кроки екс-міністр сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, який свого часу сам займався подібною реорганізацією відомства. – По-друге, при міністерствах мають бути створені ліквідаційні комісії і цей процес займе мінімум три місяці, а якщо хтось зі звільнених буде судитись, то ще більше. Ну, і по-третє, треба буде вносити зміни до бюджетного фінансування, бо на те ж міністерство культури, молоді та спорту в бюджеті цього року виділений нуль. Ці питання поки ніяк не врегульовані».

Член парламентського комітету з правової політики Сергій Власенко з «Батьківщини», який вже встиг посперечатись зі «слугами» на першому засіданні комітету, також нагадує новій монобільшості, що їй треба діяти за процедурою.

«Кілька міністерств треба ліквідувати за процедурою, – каже нардеп. – Ці міністерства мають передати свої функції новоствореним, в нових міністерствах мають бути створені департаменти. Треба затверджувати новий штатний розпис, приймати на посади нових людей, проводити конкурси. Я не уявляю, скільки часу це займе».

Віцепрем’єр минулого уряду Павло Розенко впевнений, що нова влада зробила велику помилку з перейменуванням і прогнозує, що протягом наступних трьох місяців робота об’єднаних міністерств буде паралізована.

«Окрім того, що всі працівники мають бути попереджені за два місяці до реорганізації чи ліквідації підприємства, нема затвердженої структури цих міністерств та відповідних кошторисів через відсутність їх у бюджеті. Фінансування не може проходити по базовому міністерству! – пояснює Розенко. –Треба було зробити простіше – береться, наприклад, Міністерство культури і уряд затверджує нове положення про міністерство, де йому передаються функції молоді та спорту. Таким чином, поки йде реорганізація, вже можна розпочати затвердження структури, необхідних положень і розписати фінансування міністерства з бюджету наступного року вже з новою назвою. А так це було зроблено якось костурбато – погнались за піар-ефектом, але внаслідок цього постраждають, в першу чергу, нові міністри, які не зможуть ефективно працювати з перших же днів».

Очільник уряду покатався на самокаті по Кабміну

Звільнити всіх

Ігри з міністерствами – не єдиний напрямок, де заплановані революційні зміни. Зеленський оголосив про повне кадрове перезавантаження в найбільш корупційних існуючих держорганах і держпідприємствах на кшталт Дежржгеокадастру, Держекоінспекції, «Укравтодору» та інших до кінця року. Також президент пообіцяв щотижневе позбавлення мантій недостойних суддів. «Перевантаження» означає тотальне звільнення старих кадрів, яке може призвести до валу судових позовів, як це було у випадку з люстрацією. А приводів до них, напевно, вистачатиме, бо практика показала, що юридичні тонкощі для нової владної команди – не першочергові.

«Все залежить від того, яка буде застосована процедура – якщо звільнення будуть відбуватись з порушенням закону, людина не буде попереджена за два місяці, їй не будуть надані інші вакансії, звичайно, будуть позови, – каже адвокат Ростислав Кравець. – Якщо ж норми законодавства будуть дотримані, таких позовів буде на порядок менше, бо не буде підстав для їхньої подачі. В будь-якому разі держава понесе затрати – на виплати, на утримання цих осіб на біржі праці».

Перетворення Генпрокуратури в Офіс генпрокурора, ідею чого озвучує новий голова ГПУ Руслан Рябошапка, на думку Власенка, виглядає як задумане з однією метою – оптом звільнити старих прокурорів і набрати всіх нових. Але для цього ще треба змінити закон, втім навряд чи є сумніви, що Зе-більшість це зможе зробити. Інша справа, що в статті 131 Конституції йдеться саме про прокуратуру, а не Офіс генпрокурора, але це вже дрібниці в умовах, коли іде глобальне «озеленення» всього і вся. В процесі якого надактивні «слуги» можуть перехитрити самих себе.

Павло Вуєць, «Главком»