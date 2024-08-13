Підліткова наркоманія. «Ви щодня проходите повз тисячі закладок, просто не знаєте про це»

Розмова про з психологом, що спеціалізується на залежностях

Наркотична залежність молодшає, і дедалі більше підлітків потрапляють в її полон. Так, у 2023 році до столичних медичних закладів у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння потрапили 174 дитини. Це майже втричі більше, ніж у 2022-му. За словами директорки Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентини Гінзбург, більш ніж у 2,5 раза зросла кількість дітей, переважно підліткового віку, яким через вживання алкоголю або наркотиків знадобилася допомога лікарів, зокрема і реаніматологів.

«І це діти, які мають родини, близьких людей, що ними опікуються. Чому я вважаю, що треба бити на сполох? Тому що більшість із цих випадків можна було б попередити», – зауважила Гінзбург.

Чому підлітки стають наркозалежними? Як діти пробують наркотик та як дістають чергову дозу? Чи справді наркотики – це дорого та недоступно? А головне – що робити, якщо біда вже сталася?

Психолог-адиктолог Юрій Гуменяк стверджує: причини виникнення залежності слід шукати у сім’ї чи особистих переживаннях підлітка. В інтерв’ю «Главкому» фахівець розповів, як, чому і у кого виникає наркозалежність та як рятувати юнака чи юнку.

Психолог-адиктолог Юрій Гуменяк фото: Юрій Гуменяк/Facebook

Існує думка, що з проблемою наркотичної залежності стикаються діти із неблагополучних сімей. Ваша практика це підтверджує?

Я б так не сказав. Із залежністю можуть стикнутися люди з будь-яких сімей. У моїй практиці траплялися діти священників, мільйонерів, діти з бідних сімей.

Але одне можу сказати точно: переважна більшість залежних – це діти з неповних сімей, де відсутній батько. Або ж – де батько відігравав дуже пасивну роль, фактично не брав жодної участі у вихованні.

Звідки підлітки взагалі беруть наркотики? Адже це – недешеве задоволення. Зрозуміло, що можна «підсісти» на доступне і дешеве пиво і так заробити алкогольну залежність, але наркотики? Де їх брати, і вони ж дорогі?

Ні, це не так. Наркотики бувають дуже різні. Звісно, є кокаїн, героїн, і вони справді дорогі, вони від 4 тис. грн до 12 тис. грн.

Це ціна за одну дозу?

За один грам. Це десь 7-8 доз. Вони дорогі через довгий трафік, поки кокаїн доїжджає до України, він «набирає» ціну.

У Колумбії він коштує копійки. А є ж дешеві наркотики, солі, наприклад.

Наскільки дешеві?

На 200 гривень можна взяти 0,25 грама. 14-річному підлітку цих 0,25 грама вистачить на приблизно 4-5 днів безпробудного вживання. Бачите, виходить навіть дешевше, ніж алкоголь. А ще – це супер доступно. Існує купа сайтів-«одноденок», Telegram-каналів – прямо з відгуками, з широким асортиментом. Вибираєш, купуєш, скидаєш гроші. Вам у відповідь скидають «закладку», приходите і забираєте.

«Наркотики – це не про кайф, це про те, чим ми закриваємо свої потреби» фото: depositphotos.com

Тобто, я плачу гроші, а мені відповідають, де і під яким кущем це сховали?

Вам скидають фотографію з координатами. Скажімо, фотографія дерева з червоною стрілочкою, що вказує на місце десь там, біля дерева. Ви ті координати копіюєте, вставляєте собі у Google-карти – і маєш точне місце «закладки». Йдете, бачите дерево з фотографії, копаєте 2-3 см, максимум 10 см вглиб – і дістаєте пакетик. Звісно, є й інші варіанти. Наприклад, продавці можуть почепити пакетик на зворотний бік дорожнього знаку – на магніті. Насправді ви кожен день проходите повз тисячі «закладок», просто не знаєте про це.

«Травичка», тобто марихуана, для підлітків та студентів взагалі стала чимось на кшталт розваги: цікавіше, ніж сигарети, і майже настільки ж доступна. Чи формується залежність від неї? Бо в Україні останнім часом спостерігається тренд на пом’якшення суспільного сприйняття вживання канабісу.

Так, звісно, залежність формується. Проблема залежності – це проблема почуттів і емоцій. Людина перестає конструктивними методами справлятися з труднощами життя, з тяжкими емоційними станами, і починає вдаватися до сторонніх речовин. Це може бути марихуана, алкоголь. От, наприклад, дівчина розійшлася з хлопцем, страждає. Подружки, аби розважити її, полегшити її стан, покликали на шампанське. Влаштували вечірку, напилися вина. Насправді це свідчить про перший крок до узалежнення. Мозок розуміє, що не може впоратися з проблемою конструктивними методами – і обирає шампанське.

Але ж настає ранок з похміллям. Чому одні присягаються, що більше ніколи не будуть вживати, а інші біжать по пиво?

Розумієте, вживання сторонніх речовин для покращення свого емоційного стану алкоголю чи наркотиків, то це вже кінець проблеми, а не початок. Коли привозять на реабілітацію хлопця і кажуть, що, мовляв, є проблема, яку треба вилікувати, я пояснюю, що проблему треба було лікувати 5 років тому. У нього проблема, і тому він почав вживати наркотики. Те, як люди зважуються вперше спробувати, це завжди унікальна історія.

Можу розповісти одну дуже показову історію про мого пацієнта, назвемо його Андрієм. Він з неповної сім’ї, має дуже інтелігентну маму, яка привчала своїх дітей змалечку до церкви, до чесної праці, до неприйняття брехні. Батько помер, коли Андрію було сім років. Його мати дуже багато працювала, вона сама тягнула і Андрія, і його брата з сестрою. Відповідно, коли мама багато працює і виконує дві ролі, матері і батька, вона не може розірватися надвоє, не може приділяти дітям достатньо часу. А дитина у період свого дорослішання, у підлітковому віці, обов'язково має перебувати під увагою батьків, щоб правильно формуватися.

У школі він вчився посередньо, був хуліганом, якого, однак, любили вчителі. І от він вирішив реалізовувати себе на вулиці, тобто бути не середнім з кращих, а кращим з, умовно кажучи, гірших. Він міг десь попробувати сигарету, десь випити пива. Але як тільки мати відчувала найменший запах алкоголю, вона дуже його сварила та карала, бо боялась, що він може повторити долю батька. І от якось тут йому запропонували покурити травку – на вулиці вона завжди є. Йому дуже сподобалися відчуття, а ще сподобалося, що мати не зрозуміла, що відбувається, бо ж алкоголем від хлопця не тхнуло. Так він, що називається, знайшов свій шлях.

Там, де є травка, є оточення, яке її курить. І серед цього оточення точно є люди, які знаю, де її купити, або й самі продають: травку, а потім щось ще. Якось Андрій пішов зі знайомим вчергове по травку, а продавець сказав щось на кшталт: «Хлопці, сьогодні травки немає, є амфетамін. Будете?». Хлопці не захотіли йти з порожніми руками і погодилися. Бо свідомість вже змінена залежністю.

Проблема не у кайфі. Наркотики – це не про кайф, це про те, чим ми закриваємо свої потреби. Андрій не міг самореалізуватися серед однолітків у школі, йому не вистачало уваги вдома – і за рахунок наркотиків він компенсував це все. І що виходить? Що проблема – це не залежність від наркотиків, а брак батька, брак уваги матері. Мама після роботи мала сили тільки покарати, а не сісти і порозмовляти.

Але ж людина не може змінити своє минуле. Що їй робити?

Шукати інший шлях, примиритися зі своїм минулим.

Коли йдеться про лікування залежностей, психотерапевти часто кажуть про те, що працювати треба не лише із залежним, а й з його сім’єю – з людьми, так би мовити, співзалежними. Чому так?

Зараз я працюю з Кирилом, йому 14 років. Він сильно залюблений. У нього батько військовий, мама – вчителька. Всі ведуться на маніпуляції Кирила, вся сім’я задаровує, йому все купляють. Сюди, у реабілітаційний центр, йому сюди надсилають посилки: одну – від мами, одну – від батька, по одній – від баби і діда. Аби тільки Кирилко сидів тут і лікувався. І тут історія появи залежності теж чудово простежується: мама повністю витрачає свій ресурс на інших дітей у школі, батько постійно зайнятий – от від дитини і відкупляються.

Бачите, це є сімейна проблема. Батьків, сім’ю треба ставити у певні терапевтичні рамки. Нещодавно до мене телефонує одна мама і каже: «Мій син там знову вживає, що робити? Він не хоче на терапію!»

Я питаю: «Ви йому даєте гроші на наркотики?

І тут ця пані визнає, що так, дає. Щоранку лишає 500 грн, бо боїться, що він може «наробити дурниць заради дози». Прекрасно. То як він має вилікуватися, якщо йому створюють усі сприятливі умови, щоб вживати.

У Андрія, про якого я вам розповідав, було кілька передозувань, його буквально витягували з того світу. Знаєте, що таке передозування? Це коли дуже-дуже погано, і коли один з органів чуттів відключається – слух, зір. Мозок ніби розуміє, що це все, кінець, і починає «відключати» свої функції. Коли лікар «відкачують», втрачена функція повертається. І навіть після такого залежні повертаються до наркотиків. Андрій кілька разів був у реабілітаційному центрі, але не завершував курс терапії і щоразу був впевнений, що він вже зцілився. І от, коли він вкотре вирішив повернутися додому і зателефонував мамі і сказав: «Мамо, я повертаюсь додому!», то у відповідь почув: «Ні. У тебе немає дому. Допоки ти не пройдеш терапію, твій дім – реабілітаційний центр». І справді, з залежними інакше не можна.

Що у підсумку стало з тим хлопцем? Ви спілкуєтеся?

Все добре, він вже понад 5 років тверезий.

Які бувають наркотики, та що треба знати батькам підлітків

Існують три основні види наркотичних засобів, що мають найбільшу популярність серед наркозалежних: речовини опіатного та психотропного типу, а також марихуана.

Наркотики значно доступніші, ніж можна подумати фото: pexels.com

Опіати

Їх виробляють з опіатного маку, ці речовини мають яскраво виражений заспокійливий та снодійний ефект, дають відчуття ейфорії. Основна біда опіатів – це те, що вони викликають стійку залежність буквально з другого-третього прийому. Якщо ж опіати мають синтетичне походження, то стабільна залежність з першого прийому гарантована. Серед опіатів найвідоміший – героїн, але, як зауважує психолог-адиктолог, він дорогий, а отже, для підлітків не завжди доступний. Абстинентний синдром може виникнути вже через 2-3 години після вживання. Найпопулярніший опіат – метадон (на сленгу звучить як «мет»).

Можливі результати вживання:

1. Дуже швидке звикання організму.

2. Низка фізіологічних та психологічних патологій:

розумова деградація;

ураження печінки;

імпотенція;

руйнування зубів;

ослаблення імунітету;

виникнення проблем з судинами.

3. Висока ймовірність передозування, що призводить до смерті.

Психотропні речовини

Ці наркотики дозволяють наркоману «розширювати рамки своєї свідомості». Вони не викликають залежність настільки блискавично, як опіати, але викликають стрімку деградацію особистості. Найпопулярніші наркотики цього ряду – амфетамін, солі, ЛСД.

Амфетамін (на сленгу його називають «фен») – після його прийому у наркомана покращується настрій, покращується концентрація уваги та активізується мислення.

Солі – вкрай небезпечні синтетичні наркотики. Свою назву вони отримали завдяки своїй структурі: порошку. При вживанні викликають відчуття легкості, могутності, фізичної сили.

ЛСД – наркотики на основі лізергінової кислоти, що міститься в паразитному отруйному грибку злакових культур. Може бути або у вигляді порошку, або – рідини.

Власне, до психотропних наркотиків можна віднести широкий спектр летких речовин, що входять до складу традиційної побутової хімії або побутових продуктів: клеї, лаки для волосся, бензин, барвники тощо. Саме ними послуговуються залежні, які не мають коштів придбати синтетичний наркотик.

Можливі результати вживання:

1. Деградація особистості – аж до розвитку шизофренії.

2. Підвищується ймовірність розвитку:

психозу;

звукових та зорових галюцинацій;

маячних розладів;

моторне занепокоєння, потреба у русі;

маніакальні стани;

мовленнєві дефекти;

розфокусування зору;

сплутаність свідомості тощо.

Гриби

Підвидом психотропних речовин, які мають схожу з ЛСД дію, є галюциногенні гриби. Це отруйні гриби, які містять у собі речовини, що впливають на психіку і викликають різні галюцинації (цей стан молодь називає «психоделічний тріп»), надзвичайно яскраві емоції та відчуття. Існують два види галюциногенних грибів:

Псилоциби – ці гриби практично нетоксичні. До складу входить псилоцин, саме він і забезпечує виражений галюциногенний ефект. У порівнянні з іншим видом грибів – мухоморів – менш шкідливі для організму.

Мухомори – дуже токсичні. Вони містять одразу кілька токсичних речовин: триптамін, буфотенін, диметилтриптамін, у деяких випадках – мускарин. Мусцімол, що міститься у шапці гриба, забезпечує яскравий галюциногенний ефект. При вживанні мухоморів, є високий ризик необоротних тяжких наслідків або смерті.

Зовні поведінка «грибоїдів» дуже схожа на поведінку п'яних людей. Розпізнати, що підліток вжив отруйні гриби можна за такими симптомами: сильне розширення зіниць, виражена збудженість, постійна спрага; озноб, підвищена пітливість, відчуття тремтіння по всьому тілу; неконтрольоване сечовипускання, рідше дефекація; судоми. Людина може губитися у часі та просторі. Галюцинації, які з'являються в отруєних, можуть викликати непередбачувану реакцію: від надмірної радості та почуття щастя, до тваринного страху та почуття смерті. Наслідками ефекту дії грибів можуть стати спроби суїциду.

Можливі результати вживання:

підвищення тривожності, занепокоєння;

запаморочення;

слабкість у м’язах;

періодичні напади нудоти та блювання;

сильні візуальні та слухові галюцинації;

розвиток гострих психозів;

втрата координації рухів.

«Травичка»

Куріння марихуани – це найпоширеніший вид наркоманії в Україні. Основна ознака куріння трави – це червоні очі, а також неадекватна поведінка: дивні реакції, незрозумілі емоції, відчуття паніки, переслідування, гострий страх смерті тощо. Багато наркозалежних чомусь вважають і поширюють у своєму середовищі думку, що марихуана не завдає шкоди здоров’ю людини. Насправді це не так.

Можливі результати вживання:

суттєве зниження сексуальної функції;

деградація особистості;

загальне зниження мозкової активності;

загальне погіршення здоров’я.

Крім найпоширеніших опіатних та психотропних наркотиків, наркомани також вживають: кокаїн, канабіоїди, синтетичні курильні суміші (спайси, мікси).

Наталія Сокирчук, «Главком»