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Спецпредставниця США Пріцкер заявила, що перебуває з останнім візитом в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Спецпредставниця США Пріцкер заявила, що перебуває з останнім візитом в Україні
Пенні Пріцкер
фото: Darko Vojinovic, АР

За словами Пріцкер, вимоги Конгресу обмежують її термін на посаді одним роком

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер перебуває з останнім візитом у нашій державі. Про вона заявила на брифінгу 29 липня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Пріцкер, вимоги Конгресу обмежують її термін на посаді одним роком.

«Я кажу це з деяким сумом у серці. Ніколи не було секретом, що вимоги Конгресу обмежують мій час у цій ролі одним роком, тож це буде моя остання поїздка до Києва як спеціальної представниці. Але я залишаюся відданою цій місії та цій роботі», - сказала спецпредставниця.

Пріцкер повідомила, що цьогоріч це вже її шостий візит. Загалом на посаді вона приїжджала у нашу державу дев'ять разів.

Спецпредставниця запевнила, що вона з адміністрацією Джозефа Байдена віддані Україні.

«Економічне відновлення України не тільки продовжиться, а й розвиватиметься відповідно до вказівок. І буде спадкоємність у нашій роботі з підтримки місії України не тільки виграти війну, а й перемогти в майбутньому», – сказала Пріцкер.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибула спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та керівники американських компаній Amentum, Clayco Inc та WestingHouse Nuclear. Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України. У США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу. Раніше Пенні Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами.

Зокрема, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер важає, що агресивна війна Росії представляє серйозну загрозу не лише для Києва, але й для Сполучених Штатів та Європи.

До слова, Пріцкер приїжджала до Києва у середині січня.

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Теги: Україна США

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