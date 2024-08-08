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ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області
На Донеччина тривають важкі бої
фото: DeepState

Наразі тривають бойові дії у Нью-Йорку

Бійці 53-ї ОМБр відновили втрачене положення біля Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що на Донеччині. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Аналітики стверджують, що бойові дії в Нью-Йорку тривають, ситуація складна.

ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області фото 1
мапа: DeepState

Раніше аналітики повідомляли, що російська армія просувається у Нью-Йорку Донецької області. Також зазначали про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі.

Нагадаємо, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

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Теги: ЗСУ Донеччина війна Україна росія окупанти військові

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