ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області

Наразі тривають бойові дії у Нью-Йорку

Бійці 53-ї ОМБр відновили втрачене положення біля Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що на Донеччині. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Аналітики стверджують, що бойові дії в Нью-Йорку тривають, ситуація складна.

мапа: DeepState

Раніше аналітики повідомляли, що російська армія просувається у Нью-Йорку Донецької області. Також зазначали про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі.

Нагадаємо, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.