Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги

На полях Саміту НАТО Крістофер Лаксон оголосив про надання 9,8 млн доларів допомоги Україні

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон у межах Саміту НАТО оголосив про надання Україні 16 млн новозеландських доларів (9,8 млн доларів США) військової та гуманітарної допомоги. Про це повідомив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко.

На полях Саміту НАТО Крістофер Лаксон оголосив про надання 9,8 млн доларів допомоги Україні, з яких 3,68 млн доларів - військова допомога та 6,12 млн – гуманітарна допомога.

Військова допомога своєю чергою передбачає виділення 2,45 млн доларів до «Коаліції дронів» на чолі з Великою Британією та Латвією та 1,23 млн доларів на військові медичні потреби України.

Нагадаємо, 75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.

Також після зустрічі з президентом Зеленським в Одесі новий міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив новий пакет підтримки України. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.