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У Фінляндії росіян-утікачів від мобілізації поселили разом із українськими біженцями

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Фінляндії росіян-утікачів від мобілізації поселили разом із українськими біженцями
Разом із українцями у центри біженців почали селити і росіян-утікачів
фото з відкритих джерел

Українці шоковані та бояться за дітей

У Фінляндії російських дезертирів почали селити у центри, де проживають українські біженці. Такі випадки зафіксовано вже у кількох фінських містах. Скріншоти з місцевої групи опублікував відомий блогер Фашик Донецький.

«Тим часом в Фінляндії до центрів українських біженців, де в основному проживають жінки з дітьми, селять російських дезертирів», – зауважив він.

Так, українці, що знайшли прихисток від війни на території Фінляндії, скаржаться, що у країну почали приїздити тисячі росіян-чоловіків. Громадян РФ, які втікають від мобілізації, селять в тих же центрах, де нині живуть біженці з України.

Як зізнаються українки, через натовпи «бородатих чеченців» та інших росіян, що заполонили центри, хвилюються і за себе, і за безпеку власних дітей.

Першими про «підселення» російських дезертирів у центри, де живуть біженці, повідомили українці з фінського міста Сало.

У Фінляндії росіян-утікачів від мобілізації поселили разом із українськими біженцями фото 1

«Ми проживаємо у центрі біженців... У наш центр заселили дуже багато чоловіків-росіян. Більшість мешканців – це жінки з дітьми, які втікали від війни з Маріуполя, Херсона, Ізюма та інших областей. Всі просто в шоковому стані і не розуміють, як пояснити дітям та собі, як жити далі поруч з людьми, країна яких тебе вбиває», – написала одна з українок.

У Фінляндії росіян-утікачів від мобілізації поселили разом із українськими біженцями фото 2

Судячи зі скріншотів, таке «підселення» відбувається у центрах, розташованих у містах Сало, Халліко, Порі, Уусікаупункі, Турку та інших населених пунктів провінції Варсінайс-Суомі.

У Фінляндії росіян-утікачів від мобілізації поселили разом із українськими біженцями фото 3

Українці порівнюють цей крок фінів з підселенням до жертви зґвалтування родичів ґвалтівника та застерігають фінів, що сьогоднішній «гуманізм» може обернутися для їхньої країни серйозними проблемами вже у найближчому майбутньому, коли росіяни, які підтримували війну в Україні, почнуть «качати права». А згодом можуть бути використані Кремлем вже для агресії проти Фінляндії.

У Фінляндії росіян-утікачів від мобілізації поселили разом із українськими біженцями фото 4

Наразі українські біженці вже написали скаргу у фінську міграційну службу та збираються закликати втрутитися МЗС України.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: біженці блогер відео військові зґвалтування мобілізація президент путін росія росіяни українці фронт

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