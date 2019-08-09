«Креатура Богдана» Сергій Кізь може стати реальним очільником Генпрокуратури, - Іванов



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Сергія Кізя вважають «креатурою Богдана», який сьогодні керує всією президентською вертикаллю, - журналіст

Генпрокуратурою буде фактично керувати Сергей Кізь, який допоміг злити справи щодо «Приватбанку», - Іванов

Неформальним керівником Генпрокуратури може стати заступник генпрокурора Сергій Кізь. Таку інформацію у блозі на «Цензор.нет» оприлюднив журналіст Сергій Іванов.

Журналіст зазначає, що саме Кізь нещодавно схвалив підозри ворогам Ігоря Коломойского – Валерії Гонтаревій, Костянтину Стеценку та Олексію Філатову, яких той неодноразово публічно обіцяв покарати.

«Найближчим часом саме Кізь може стати реальним господарем Різницької при номінальному генпрокуророві Рябошапці, а оголошення підозр особистим ворогам Ігоря Коломойського - своєрідна ініціація перед його майбутнім неформальним призначенням», - зауважив Іванов.

За словами журналіста, Кізя вважають «креатурою Богдана», який сьогодні керує всією президентською вертикаллю.

«Вони співпрацювали у справах щодо «Приватбанку»: Богдан був адвокатом, а Кізь - начальником департаменту ГПУ, який ці справи спустив на гальмах.

На думку журналіста, Луценко підтримав дії Кізя щодо підозр людям з оточення Порошенка, адже теж бажає зробити «презент» Ігорю Коломойському і таким чином убезпечити себе від кримінального переслідування, яке об’єктивно може розпочатися, «щойно за ним зачиняться двері Різницької».

«Ви пам’ятаєте гучний скандал з підозрами Гонтаревій, Стеценку і Філатову в рамках справи Курченка, які оголосив скандально відомий прокурор Кулик? Нагадаю, ще в квітні генпрокурор вважав звинувачення необґрунтованими і навіть розігнав прокурорську групу Кулика за відверту політичну гру на боці Ігоря Коломойського. Слідство у справі велося з 2014 року, претензій у слідства до групи ICU, яку колись очолювала Гонтарева, і Філатова не виникало аж до початку виборів і візиту Кулика в Ізраїль у березні 2019 року, але після ізраїльського вояжу Кулика Філатов, Стеценко і Гонтарева моментально набули статусу учасників організованої злочинної групи. Як я сказав вище, тоді Луценко публічно відмежувався від Кулика, але вже за три місяці зайняв діаметрально протилежну позицію. Тепер він вважає підозри обґрунтованими - нібито група прокурорів Кулика змогла переконати його нового заступника Сергія Кізя в достатності доказової бази», - зазначив Іванов.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева, ексзаступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов і співвласник інвестгрупи ICU Костянтин Стеценко викликані в Генпрокуратуру для повідомлення підозри у справі про розкрадання 150 млн грн за угодою «Аграрного фонду» та одного з банків.

У коментарі Радіо НВ Стеценко заявив, що суди трьох інстанцій визнали законними дії компанії ICU, яка виступала брокером. «Генеральна прокуратура була учасником усіх цих спорів і в курсі висновків судів усіх трьох інстанцій. Тепер, через п'ять років, шановний генеральний прокурор вирішив чомусь витягнути цю справу і її якимось чином активізувати», - сказав Стеценко.

«Я нічого до цієї справи не маю, навіть поруч не проходила. Я вже ГПУ повідомила, що я працюю та живу в Лондоні, тому чекаю на них у Лондоні, якщо вони хочуть мене побачити», — прокоментувала виклик у ГПУ Валерія Гонтарева.