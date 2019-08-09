СБУ перевіряє розголошення держтаємниці при проектуванні житлового комплексу в Києві



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Будівництво ЖК «Тетріс Холл» здійснюється на прилеглій території Держпідприємства «Науково-дослідний інститут «Квант» Фото: ЛУН

Картографічні дані території, на якій ведуться будівельні роботи, мають гриф обмеження доступу - «таємно»

Слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області перевіряють ймовірне розголошення державної таємниці при розробленні проекту будівництва ЖК «Тетріс Холл» по вул. Ділова, 5 у Києві. Про це свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень.

За даними слідства, посадові особи підрядних будівельних організацій, які ведуть будівництво багатоквартирних житлових та офісних приміщень у Києві, отримали у незаконний спосіб дані з обмеженим доступом з грифом «Таємно». І у подальшому, без передбаченого дозволу, використали їх як підставу для проектування житлового комплексу та отримання необхідної дозвільної документації.

Так, слідчі вказують, що будівництво ЖК «Тетріс Холл» здійснюється на прилеглій території Держпідприємства «Науково-дослідний інститут «Квант», який входить до підприємств оборонно-промислового комплексу.





За наявною у слідства інформацією, картографічні дані (топографічна зйомка масштабу 1:500) території, на якій ведуться будівельні роботи, мають гриф обмеження доступу - «таємно» у зв’язку з розміщенням під нею системи підземних комунікацій ДП «НДІ «Квант».

Наявність у замовника будівництва топографічної зйомки масштабу 1:500 обов’язкова для проектування об’єкту та отримання необхідної дозвільної документації. Відтак, в СБУ вбачають ознаки скоєння злочину, передбаченого ст. 328 КК України, які полягають у розголошенні державної таємниці.

У червні суд надав слідчим тимчасовий доступ до вказаних графічних матеріалів з грифом «таємно», а також звернень приватних геодезичних організацій, які займаються розробленням топозйомки, для отримання вихідних даних на розроблення топографічної зйомки М 1:500. Ці документи зберігаються в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Замовниками будівництва ЖК «Тетріс Холл» є ТОВ «Печерськ-2006» і ТОВ «Сучасний квартал», генпідрядником будівництва є ТОВ «Канбуд».

Власниками компанії «Печерськ-2006» є Володимир Бринзак, Юхим і Геннадій Вайнштейни, Сергій Бубка, Сергій Мошак і ТОВ «Реноме-2008» (належить В.Бринзаку, С.Бубці, Г.Вайнштейну).

Сергій Бубка – президент Національного олімпійського комітету, а Володимир Бринзак – віце-президент, очолює Федерацію біатлону України. Сергій Мошак був народним депутатом від Партії регіонів. Геннадій Вайнштейн відомий як власник віргінської компанії «Вантер холдінгз лімітед», причетний до страхової компанії «Реноме».

По вулиці Діловій, 5 знаходиться однойменний шестиповерховий бізнес-центр «Реноме» і Печерське відділення ПАТ «Родовід банк», власниками останнього були Сергій і Василь Бубки. Також за цією ж адресою розміщується офіс туристичної компанії «Воєводино груп», співвласницями якої є Катерина Маршал, Аліна Ракова і Діана Мошак, донька екс-нардепа Сергія Мошака, який у 2012 році був єдиним власником фірми.

Засновниками ТОВ «Сучасний квартал» є Денис Морозов, Сергій Лихицький, Роман Шарго, Анастасія Шимчук і Дмитро Махно. Денис Морозов є керівником департаменту продажів девелоперської компанії KAN Development.

ТОВ «Сучасний квартал» зареєстрований за однією адресою із генпідрядником будівництва – ТОВ «Канбуд», засновниками якого є ТОВ «Холдинг строй» (80%), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авант» (10%) і Ігор Ніконов (10%), колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка. Засновниками ТОВ «Холдинг строй» є Лілія Присяжнюк, Ганна Попруга, Інна Стодоля, Валерій Гудов, Микола Зрілько та Ігор Роман.

Джерело: Наші гроші