Кличка допитають найближчим часом - Ситник



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Кличко просив НАБУ перевірити заяви Богдана про хабар у $20 млн

НАБУ зареєструвало кримінальну справу за заявою мера столиці, але «розслідування таких справ починається з допиту заявника», зауважив Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро сподівається, що детективи найближчим часом допитають мера Києва Віталія Кличка у справі за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Про це він сказав під час пресконференції 9 серпня.

«Допиту (Кличка - ред.) ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться», - заявив директор НАБУ.

Ситник додав, що НАБУ зареєструвало кримінальну справу за заявою мера столиці, але «розслідування таких справ починається з допиту заявника».

Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Джерело: Укрінформ