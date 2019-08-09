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    Кличка допитають найближчим часом - Ситник

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    <p>Кличко просив НАБУ перевірити заяви Богдана про хабар у $20 млн</p> - Кличка допитають найближчим часом - Ситник

    Кличко просив НАБУ перевірити заяви Богдана про хабар у $20 млн

    НАБУ зареєструвало кримінальну справу за заявою мера столиці, але «розслідування таких справ починається з допиту заявника», зауважив Ситник

    Директор Національного антикорупційного бюро сподівається, що детективи найближчим часом допитають мера Києва Віталія Кличка у справі за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

    Про це він сказав під час пресконференції 9 серпня.

    «Допиту (Кличка - ред.) ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться», - заявив директор НАБУ.

    Ситник додав, що НАБУ зареєструвало кримінальну справу за заявою мера столиці, але «розслідування таких справ починається з допиту заявника».

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    Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. 

    Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

    Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

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    Джерело: Укрінформ

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