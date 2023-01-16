Кремль прокоментував конфлікт між «вагнерівцями» та міноборони

Пєсков: «Конфлікт в основному існує в інформаційному просторі»

Повідомлення про конфлікт між російським міноборони та ПВК «Вагнер» є «продукцією інформаційних спекуляцій», заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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За його словами, так званий конфлікт «в основному існує в інформаційному просторі». У той же час представник держави-терористки зазначив, що самі пропагандисти «поводяться так, що жодних ворогів не треба».

«Щодо всіх конфліктів, то, як завжди це буває, це, головним чином, – продукція інформаційних маніпуляцій і так далі, які, гаразд, іноді влаштовують наші інформаційні супротивники, але іноді самі наші друзі поводяться так, що жодних ворогів не треба», – сказав Пєсков і додав, що країна-терористка «знає своїх героїв».

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До слова, днями ватажок кишенькової «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив, що у його угруповання «постійно намагаються вкрасти перемогу», натякаючи на повідомлення міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.

Як відомо, останнім часом в очільника ПВК «Вагнер» непросто складаються стосунки з російськими силовиками. Днями Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль усю територію міста Соледар. Проте міноборони РФ цю інформацію спростувало. Розборки між путінськими елітами висміяли в соціальних мережах, а міжнародні видання та військові аналітики переконують: немає жодних ознак відступу ЗСУ з Соледара.

Новий конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ почався з того, що «кухар Путіна» заявив: «взяття» Соледара це заслуга виключно його найманців. «Ще раз хочу наголосити, що в штурмі Соледара не брали участь жодні підрозділи, крім бійців ПВК», – окремо зазначив Пригожин.

Згодом представник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що жодного захоплення міста немає. Російські війська блокували Соледар із двох сторін і зараз ведуть бої у самому місті.

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Більше того, міноборони РФ повідомило про те, що підрозділи ДШВ з півдня і півночі заблокували місто Соледар. Йдеться про те, що так званий «спецконтингент» Пригожина фактично запустили в місто й закрили для них виходи.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що засновник та куратор ПВК «Вагнера» Євген Пригожин «переміг» у сутичці з Міноборони РФ після офіційного визнання участі найманців у боях за Соледар. На думку аналітиків, Пригожин хоче використати цю «перемогу» у Соледарі як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет у Росії.