Чи треба скидати Зеленського? Кремль заплутався із ціллю «спецоперації»

Кремль заявив, що не проти Зеленського на посаді президента

Пєсков зазначив, що РФ не має за мету змінити владу в Україні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої «спецоперації». Про це він заявив журналістам на брифінгу, повідомляє російське видання «Інтерфакс».

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На питання, чи є зміна влади в Україні однією з цілей «спецоперації», Пєсков відповів: «Ні, президент вже говорив про це».

На брифінгу Пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: «Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне».

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль допускає можливість переговорів із західними країнами. Таким чином, у Кремлі сподіваються схилити Україну до переговорів.

Раніше Кремль визнав, що обстрілює інфраструктуру України, аби схилити до переговорів Зеленського.