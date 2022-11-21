Чи треба скидати Зеленського? Кремль заплутався із ціллю «спецоперації»
Пєсков зазначив, що РФ не має за мету змінити владу в Україні
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої «спецоперації». Про це він заявив журналістам на брифінгу, повідомляє російське видання «Інтерфакс».
На питання, чи є зміна влади в Україні однією з цілей «спецоперації», Пєсков відповів: «Ні, президент вже говорив про це».
На брифінгу Пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: «Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль допускає можливість переговорів із західними країнами. Таким чином, у Кремлі сподіваються схилити Україну до переговорів.
Раніше Кремль визнав, що обстрілює інфраструктуру України, аби схилити до переговорів Зеленського.
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