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Чи треба скидати Зеленського? Кремль заплутався із ціллю «спецоперації»

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи треба скидати Зеленського? Кремль заплутався із ціллю «спецоперації»
Кремль заявив, що не проти Зеленського на посаді президента
фото із відкритих джерел

Пєсков зазначив, що РФ не має за мету змінити владу в Україні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої «спецоперації». Про це він заявив журналістам на брифінгу, повідомляє російське видання «Інтерфакс». 

На питання, чи є зміна влади в Україні однією з цілей «спецоперації», Пєсков відповів: «Ні, президент вже говорив про це».

На брифінгу Пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: «Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль допускає можливість переговорів із західними країнами. Таким чином, у Кремлі сподіваються схилити Україну до переговорів. 

Раніше Кремль визнав, що обстрілює інфраструктуру України, аби схилити до переговорів Зеленського.

Теги: росія президент Москва

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