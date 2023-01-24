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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

У Кремлі ще не второпали, що українці їм не по зубах

glavcom.ua
«Що може Росія протиставити українцям, об'єднаним одною вірою в Перемогу?»
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія безсила перед духовним спротивом українців

В 1991-1992 роках я працював заступником генерального директора творчо-виробничого об'єднання «Фест-Земля». Фундатором і президентом об'єднання був тепер уже легендарний кінорежисер і громадський діяч Юрій Іллєнко.

Хто жили в ті роки, пам'ятають тодішні гроші – купони, дефіцит товарів, і як наслідок зубожіння, що, як завжди, передусім позначилося на найбільш незахищених громадянах. Плюс агресивна субкультура Московії, яка нізащо не хотіла здавати позиції у новій, уже незалежній Україні.

Те, що запропонував тоді Юрій Герасимович, інакше як осяянням не назвеш. З його ініціативи і за домовленістю з директоркою кінотеатру «Кінопанорама» Тамарою Бірченко-Шулаковою ми провели для киян сто безкоштовних сеансів кращих фільмів українського кіно. Щотижня – в певний день, здається, по вівторках, і о певній годині кияни могли переглянути улюблені стрічки або відкрити для себе нові. До того ж майже всім сеансам передували зустрічі з творчими групами – дякувати Богові, чимало визначних митців були ще живі.

Треба було бачити вдячні очі людей, для яких Юрій Іллєнко придумав це свято.

Я згадав ті очі, ті обличчя, коли дивився на людей, які цієї неділі, 22 січня, в День Соборності України, прийшли до Музею історії міста Києва, щоб послухати святковий благодійний концерт Капели імені Левка Ревуцького. На людей, які слухали «Ой у лузі червона калина», класичні та стрілецькі пісні і нові – відгук на сьогоднішню агресію Росії.

Слухав цей перегук поколінь і дивився на одухотворені обличчя людей, об'єднаних одною вірою в Перемогу, одною ненавистю до ворога.

Що може протиставити їм Росія? «Калінку-малінку»? «Шумєл камиш»? У Кремлі ще не второпали, що українці їм не по зубах? Тим гірше для них.

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Теги: росія війна українці Червона калина

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