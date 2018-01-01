Міністерство у справах ветеранів: Рада хоче створити ще одну «потьомкінську дєрєвню»
- Сьогодні, 14:15
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Розсилка
Не ліжка треба в борделі переставляти, а проституток міняти!
Замість того, щоб реалізовувати законодавство щодо підтримки військовослужбовців та ветеранів АТО, Рада вирішила створити ще одну «потьомкінську дєрєвню».
На догоду і під шантажем групи депутатів на чолі з одіозною персоною Третьяковим, Кабмін поповниться ще одним міністерством, яке тратитиме гроші тих же ветеранів АТО на «життєзабезпечення» своєї ж структури. До функціоналу так званого «міністерства» належатиме частина функціоналу Міністерства оборони, Міністерства соцполітики і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. (До речі, голова останнього і так є давнім протеже того ж Третьякова, але одного міністерства для реалізації «амбітних» цілей, вочевидь, стало мало).
Не ліжка треба в борделі переставляти, а проституток міняти!
Джерело: блог Віктора Шлінчака