Зеленський має припинити втручатися у роботу судової і правоохоронної системи
«Влада вміє єдине — давати видовище, по принципу «хліба і видовищ»
Дякую всім, хто залишився небайдужим до спроби розпочати повернення України до часів Януковича — до політичних переслідувань опозиції.
Ми з адвокатами щойно повернулися із Шевченківського суду міста Києва. 10 хвилин тому суддя Шевченківського суду прийняла рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, по якій я сьогодні запрошений на допит. Постанова скасована, суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину.
Але в мене немає жодних ілюзій. Знову рішення суду не будуть виконані. Знову будуть виконуватися вказівки Банкової.
Володимире Олександровичу! Займіться функціями президента! Захищайте країну. Закріплюйте світову солідарність. Допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей. І не ставайте Януковичем. У нього дуже погане минуле. І майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему у спокої. Вони мають бути незалежними. Бо те, що ми чули на «плівках Труби» — це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин. Не займайтеся цим.
Влада вміє єдине — давати видовище, по принципу «хліба і видовищ». Але нині прийшов час звітувати про виконану роботу. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського має прийняти рішення про індексацію пенсій. Його немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями.
Сьогодні тут зібралося багато людей, щоб продемонструвати: Європейська Солідарність і українці нічого не бояться. Ми не дамо розгорнути політичні переслідування. Ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи і перетворити Верховний суд України на сумнозвісний Печерський суд.
Джерело: блог Петра Порошенка