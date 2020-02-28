Зеленський має припинити втручатися у роботу судової і правоохоронної системи

Дякую всім, хто залишився небайдужим до спроби розпочати повернення України до часів Януковича — до політичних переслідувань опозиції.

Ми з адвокатами щойно повернулися із Шевченківського суду міста Києва. 10 хвилин тому суддя Шевченківського суду прийняла рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, по якій я сьогодні запрошений на допит. Постанова скасована, суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину.