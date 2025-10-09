Головна Світ Політика
search button user button menu button

Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Гетьманчук розповіла, чому Україна просить ракети Tomahawk
Фото: Російські ЗМІ (ілюстративне фото)

Обговорення можливого постачання далекобійних ракет має послати чіткий сигнал Кремлю, наголосила Гетьманчук

 

Очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук пояснила, що обговорення можливого постачання ракет Tomahawk потрібне для того, щоб чітко дати сигнал Кремлю про готовність України захищатися. Про це заявила очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук в інтервʼю агентству AFP.

Альона Гетьманчук наголосила, що запит на ракети Tomahawk має продемонструвати Росії, що всі варіанти оборони України розглядаються. «Важливим моментом тут є чітко дати зрозуміти росіянам, що все можливо. На столі лежать усі варіанти», – зазначила вона. Гетьманчук наголосила, що не має додаткової інформації щодо повідомлень про те, що Трамп зараз розглядає можливість постачання Tomahawk.

«Протиповітря оборона є надзвичайно важливою, але в кінцевому підсумку вона подібна до знеболювальних, і щоб уразити джерело болю, нам потрібні удари вглиб», – додала Гетьманчук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час останньої зустрічі з Дональдом Трампом почув готовність США розглянути передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк». Він нагадав, що вперше порушив це питання ще восени минулого року в Нью-Йорку, коли Трамп проходив виборчий процес. За словами Зеленського, така підтримка може зміцнити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінює, що передача Україні ракет Tomahawk стане для Кремля «точкою неповернення». Росія намагається представити постачання як ескалацію, погрожуючи наслідками, щоб відлякати США від надання озброєння Києву. Попередні постачання західної зброї Україні не викликали прямої агресії з боку РФ, тож аналітики вважають, що Кремль намагається вплинути на рішення Вашингтона через психологічний та пропагандистський тиск.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), передача Україні американських крилатих ракет Tomahawk дозволить значно послабити бойову ефективність Росії. Вони здатні вражати спеціалізовані військові об’єкти, недоступні для українських дронів і безпілотників. За підрахунками експертів, щонайменше 1655 російських об’єктів потрапляють у зону досяжності ракет дальністю 1,6 тис. км, а близько 1945 об’єктів – у зоні досяжності модифікації з дальністю 2,5 тис. км, що може суттєво вплинути на перебіг війни.

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський президент ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про мертвих слуг Путіна: правду або нічого
Про мертвих слуг Путіна: правду або нічого
30 вересня, 23:51
Україна поступово посилює систему протиповітряної та протиракетної оборони
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
3 жовтня, 15:45
Пропагандистський наступ Кремля: до чого готуватися Україні
РФ збільшує фінансування пропаганди: чого чекати Україні
30 вересня, 19:42
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Сьогодні, 10:55
Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
30 вересня, 12:37
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
4 жовтня, 04:15
Президент: Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати
Чи буде блекаут? Зеленський оцінив наслідки щоденних атак ворога на енергетику
Сьогодні, 10:35
Дініяр Білялетдінов у серпні 2009 року перейшов із «Локомотива» до «Евертона», де провів 77 матчів і забив дев'ять голів
Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії
1 жовтня, 13:39
У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території турбінного заводу (відео)
У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території турбінного заводу (відео)
7 жовтня, 20:55

Політика

Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
Зеленський пояснив природу українофобії Орбана
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
Як приборкати Орбана? Зеленський розказав, що зріє в ЄС
«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому
«Інформація від Служби зовнішньої розвідки». Зеленський розказав, як Путін змінив ставлення до себе Білого дому

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua