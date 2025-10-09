Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України

Обговорення можливого постачання далекобійних ракет має послати чіткий сигнал Кремлю, наголосила Гетьманчук

Очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук пояснила, що обговорення можливого постачання ракет Tomahawk потрібне для того, щоб чітко дати сигнал Кремлю про готовність України захищатися. Про це заявила очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук в інтервʼю агентству AFP.

Альона Гетьманчук наголосила, що запит на ракети Tomahawk має продемонструвати Росії, що всі варіанти оборони України розглядаються. «Важливим моментом тут є чітко дати зрозуміти росіянам, що все можливо. На столі лежать усі варіанти», – зазначила вона. Гетьманчук наголосила, що не має додаткової інформації щодо повідомлень про те, що Трамп зараз розглядає можливість постачання Tomahawk.

«Протиповітря оборона є надзвичайно важливою, але в кінцевому підсумку вона подібна до знеболювальних, і щоб уразити джерело болю, нам потрібні удари вглиб», – додала Гетьманчук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час останньої зустрічі з Дональдом Трампом почув готовність США розглянути передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк». Він нагадав, що вперше порушив це питання ще восени минулого року в Нью-Йорку, коли Трамп проходив виборчий процес. За словами Зеленського, така підтримка може зміцнити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінює, що передача Україні ракет Tomahawk стане для Кремля «точкою неповернення». Росія намагається представити постачання як ескалацію, погрожуючи наслідками, щоб відлякати США від надання озброєння Києву. Попередні постачання західної зброї Україні не викликали прямої агресії з боку РФ, тож аналітики вважають, що Кремль намагається вплинути на рішення Вашингтона через психологічний та пропагандистський тиск.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), передача Україні американських крилатих ракет Tomahawk дозволить значно послабити бойову ефективність Росії. Вони здатні вражати спеціалізовані військові об’єкти, недоступні для українських дронів і безпілотників. За підрахунками експертів, щонайменше 1655 російських об’єктів потрапляють у зону досяжності ракет дальністю 1,6 тис. км, а близько 1945 об’єктів – у зоні досяжності модифікації з дальністю 2,5 тис. км, що може суттєво вплинути на перебіг війни.