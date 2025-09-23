Головна Світ Політика
Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні тези

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні тези
Трамп розкритикував імміграційну політику інших країн
фото: reuters

Американський лідер дорікнув європейським країнам за те, що вони не припинили закуповувати російську нафту

Сьогодні, 23 вересня, президент США Дональд Трамп виголосив промову на відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН. «Главком» наводить головні тези, які пролунали. 

Трамп розпочав свою промову, хвалившись досягненнями свого першого терміну на посаді, а також критикуючи ефективність діяльності Організації Об'єднаних Націй.

Війна в Газі

Хоча все більше країн визнають Палестинську державу, Трамп назвав це «винагородою» для ХАМАСу, закликавши до припинення вогню та закінчення конфлікту в Газі.

Війна в Україні

Американський лідер дорікнув європейським країнам за те, що вони не припинили закуповувати російську нафту. Президент США додав, що дізнався про цю «невиправну» тенденцію лише два тижні тому. Він також звинуватив Індію і Китай у тому, що вони є «головними спонсорами» війни, купуючи російську нафту.

Також Трамп наголосив, що вважав, що війну в Україні буде простіше закінчити. «Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося», – підкреслив він.

Кліматичні зміни

«Кліматичні зміни, хай там що, ви до них причетні. Більше немає глобального потепління, більше немає глобального похолодання. Усі ці прогнози, зроблені ООН та багатьма іншими, часто з поганих причин, були помилковими. Вони були зроблені дурними людьми, які коштували своїм країнам статків і позбавили ці країни шансів на успіх. Якщо ви не відмовитеся від цієї зеленої афери, ваша країна зазнає поразки», – заявив президент США.

Тарифна політика

Трамп заявив, що США використовують його тарифну політику як механізм захисту суверенітету та безпеки нації. «У Сполучених Штатах ми хочемо торгівлі та міцної торгівлі з усіма націями, усіма. Ми хочемо допомогти націям. Ми збираємося допомогти націям. Але це також має бути справедливим і взаємним», – сказав Трамп світовим лідерам на Генеральній Асамблеї ООН.

Трамп додав, що країни, які «порушили правила», негативно вплинули на країни, які дотримувалися правил торгівлі.

Міграційна політика

Трамп розкритикував імміграційну політику інших країн і звинуватив ООН у фінансуванні «нападу мігрантів на західні країни». «Настав час завершити невдалий експеримент відкритих кордонів. Ви повинні покінчити з цим зараз», – сказав він.

Трамп рекламував власні зусилля щодо припинення міграції, які, за його словами, іноземним лідерам було б розумно прийняти.

Біологічна зброя

Трамп оголосив, що його адміністрація очолить «міжнародні зусилля для забезпечення виконання Конвенція біологічної зброї» через систему перевірки штучного інтелекту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, заявляючи, що США є «найгарячішою країною у світі».

До слова, Трамп розпочав виступ перед Генасамблеєю ООН з непрацюючим телесуфлером. Він заявив, що США готові ввести проти Росії «дуже жорсткі мита», якщо країни НАТО припинять «компрометувати себе», купуючи російську нафту.

Зауважимо, Володимир Зеленський та українська делегація беруть участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, президент сьогодні, 23 вересня, візьме участь у зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе декілька двосторонніх зустрічей. Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.

