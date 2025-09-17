Головна Світ Політика
«Як дві ноти в одному акорді». Трамп про відносини між Британією та США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Як дві ноти в одному акорді». Трамп про відносини між Британією та США
Трамп під час офіційного бенкету у Віндзорському замку з королівською родиною високо оцінив відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами
фото: Reuters

Трамп зазначив, що Британію та США об’єднують «історія та доля, любов та мова»

Президент США Дональд Трамп під час офіційного бенкету у Віндзорському замку з королівською родиною високо оцінив відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами, пише «Главком».

«Ми як дві ноти в одному акорді чи двох куплетах одного вірша, кожна з яких прекрасна сама по собі, але насправді призначена для спільного виконання. Зв’язок спорідненості та ідентичності між Америкою та Сполученим Королівством безцінний і вічний. Він незамінний і непорушний», – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що Британію та США об’єднують «історія та доля, любов та мова, а також трансцендентні зв’язки культури, традицій, походження та долі».

Свою чергою британський монарх Чарльз ІІІ сказав: «Наші люди боролися і гинули разом за цінності, які ми цінуємо. Ми разом впроваджували інновації, торгували та творили, підживлюючи наші економіки та культури через безліч форм обміну. ​​Ми разом святкували, разом сумували та стояли разом у найкращі та найгірші часи».

Також король зробив важливу заяву щодо підтримки України: «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. 

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Теги: Дональд Трамп Король Чарльз III Велика Британія США

