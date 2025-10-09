Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
Спитав вчора президента Зеленського: чи треба Трампа виписувати на Нобеля, якщо війні кінця-краю не видно? Бо народ, як показує опитування «Главкома», радить не спішити.
Ось дослівна відповідь:
– Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України.
Загалом, за словами президента, остання зустріч з Трампом, була першою зустріччю з американцями (і часів Байдена також), на якій від них не звучало слово «ні». Зокрема це стосується і топ-теми останніх днів – «томагавків».
Зеленський впевнений, що Трамп нарешті зрозумів: понти Путіна порожні. «Понти» в оригіналі звучало коректніше «Путін продає Трампу неякісний товар», тобто бреше. Але після того, як гарантоване захоплення Донбасу «вже у вересні», яким козиряв Путін на Алясці, не відбулося, Путін може зважитися на якусь легшу авантюру. Далі цитата:
– А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно.
Навіщо?
Версія президента така:
– Тому що йому потрібно «продавати» успіх. У війні проти України все, що він міг «продати», він вже «продав».
Вчора президент провів зустріч з представниками іноземних і українських медіа.
Говорили про:
- ситуацію на фронті;
- ймовірність блекауту: плани А і Б;
- плідну співпрацю з американською і французькою розвідками;
- точку на мапі України, яка сьогодні найбільше хвилює світових лідерів;
- маніпуляції росіян зі списками на обмін;
- технологічні успіхи на полі бою;
- візит Єрмака і Свириденко до США наступного тижня;
- наступний гарячий напрямок на фронті.
І вишенька на торті – відповідь на питання іноземної журналістки на питання: чому Зеленський б'є по цивільних об'єктах на Росії, мова про ТЕС у Білгороді. Бо, мовляв, він колись обіцяв цього не робити.
Про все це більше і детальніше – вже на «Главкомі»...
