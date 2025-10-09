Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами

Про зустріч президента з журналістами

Спитав вчора президента Зеленського: чи треба Трампа виписувати на Нобеля, якщо війні кінця-краю не видно? Бо народ, як показує опитування «Главкома», радить не спішити.

Ось дослівна відповідь:

– Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України.

Загалом, за словами президента, остання зустріч з Трампом, була першою зустріччю з американцями (і часів Байдена також), на якій від них не звучало слово «ні». Зокрема це стосується і топ-теми останніх днів – «томагавків».

Зеленський впевнений, що Трамп нарешті зрозумів: понти Путіна порожні. «Понти» в оригіналі звучало коректніше «Путін продає Трампу неякісний товар», тобто бреше. Але після того, як гарантоване захоплення Донбасу «вже у вересні», яким козиряв Путін на Алясці, не відбулося, Путін може зважитися на якусь легшу авантюру. Далі цитата:

– А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно.

Навіщо?

Версія президента така:

– Тому що йому потрібно «продавати» успіх. У війні проти України все, що він міг «продати», він вже «продав».

Вчора президент провів зустріч з представниками іноземних і українських медіа.

Говорили про:

І вишенька на торті – відповідь на питання іноземної журналістки на питання: чому Зеленський б'є по цивільних об'єктах на Росії, мова про ТЕС у Білгороді. Бо, мовляв, він колись обіцяв цього не робити.

Про все це більше і детальніше – вже на «Главкомі»...