Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)
Усі осередки загоряння були ліквідовані
Унаслідок ранкового ракетного удару Росії по Сумщині загинули двоє людей, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань зазнав житловий сектор. Під час гасіння вогню ворог цілеспрямовано повторно атакував рятувальників», – йдеться у повідомленні.
Усі осередки загоряння були ліквідовані.
Нагадаємо, вранці 12 вересня російські загарбники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум ударними безпілотниками. На місці атаки виникла пожежа.
До слова, у ніч на 11 вересня окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.
Також російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в Сумах. Він є одним із головних символів міста.
