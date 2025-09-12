Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)
Під час гасіння вогню окупанти цілеспрямовано повторно атакували рятувальників
фото: ДСНС Сумщини

Усі осередки загоряння були ліквідовані

Унаслідок ранкового ракетного удару Росії по Сумщині загинули двоє людей, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань зазнав житловий сектор. Під час гасіння вогню ворог цілеспрямовано повторно атакував рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото) фото 1

Усі осередки загоряння були ліквідовані.

Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото) фото 2
Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото) фото 3

Нагадаємо, вранці 12 вересня російські загарбники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум ударними безпілотниками. На місці атаки виникла пожежа.

До слова, у ніч на 11 вересня окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.

Також російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в Сумах. Він є одним із головних символів міста.

Читайте також:

Теги: Суми війна Сумщина рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зазнав нищівної поразки
Трамп зазнав нищівної поразки: що робити далі?
17 серпня, 11:11
Гільєрме Рібейро
Двічі поранений і майже одружений. Історія бразильця, який воює за Україну
6 вересня, 12:00
Аби втекти до Росії не достатньо бажання підозрюваного. Держава-агресор повинна бути сама зацікавлена у Михайлові Сцельнікові
Фальшива драма кілера Парубія Тема тижня
2 вересня, 21:50
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
18 серпня, 05:48
Касетні боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня, 10:51
Зеленський подякував премʼєра Норвегії за непохитну позицію
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
19 серпня, 19:18
Владислав Іноземцев: Вочевидь російська економіка не може нормально розвиватися за такого величезного відтоку коштів на війну
Економіст пояснив, чому проблеми в російській економіці не зупинять війну
1 вересня, 13:18
Російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, перебувають в оточенні
ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля
30 серпня, 15:47
Трамп: Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін) іде і скидає ще одну бомбу... Це просто погано
Трамп заявив, що війну завершити важко через ненависть між Путіним і Зеленським
9 вересня, 22:42

Суспільство

Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)
Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)
Агенція відмовилася брати на роботу дружину захисника через наявність дитини
Агенція відмовилася брати на роботу дружину захисника через наявність дитини
«Довбана «Смуглянка». Журналіст, що повернувся з полону, розказав, які пісні примушували виконувати російські вертухаї
«Довбана «Смуглянка». Журналіст, що повернувся з полону, розказав, які пісні примушували виконувати російські вертухаї
Чемпіон України з хортингу поліг у бою на Харківщині. Згадаймо Вадима Дутка
Чемпіон України з хортингу поліг у бою на Харківщині. Згадаймо Вадима Дутка
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Дніпропетровщині 2-річна дитина вистрелила собі в голову
На Дніпропетровщині 2-річна дитина вистрелила собі в голову

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua