Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)

Під час гасіння вогню окупанти цілеспрямовано повторно атакували рятувальників

Усі осередки загоряння були ліквідовані

Унаслідок ранкового ракетного удару Росії по Сумщині загинули двоє людей, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань зазнав житловий сектор. Під час гасіння вогню ворог цілеспрямовано повторно атакував рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 12 вересня російські загарбники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум ударними безпілотниками. На місці атаки виникла пожежа.

До слова, у ніч на 11 вересня окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.

Також російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в Сумах. Він є одним із головних символів міста.